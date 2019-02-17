Текущие события
Футбол. Зарубежный
16.02
Барселона1
Вальядолид0
Футбол. Зарубежный
16.02
Аталанта1
Милан3
Футбол. Зарубежный
16.02
Анже3
Ницца0
Футбол. Зарубежный
16.02
Монако1
Нант0
Футбол. Зарубежный
16.02
Герта1
Вердер1
Футбол. Зарубежный
16.02
Реал Сосьедад3
Леганес0
Футбол. Зарубежный
16.02
Кальяри2
Парма1
Футбол. Зарубежный
16.02
Марсель2
Амьен0
Футбол. Зарубежный
16.02
Райо Вальекано0
Атлетико1
Футбол. Зарубежный
16.02
Шальке-040
Фрайбург0
Футбол. Зарубежный
16.02
Хоффенхайм3
Ганновер-960
Футбол. Зарубежный
16.02
Штутгарт1
РБ Лейпциг3
Футбол. Зарубежный
16.02
Вольфсбург3
Майнц0
Футбол. Зарубежный
16.02
Сельта1
Леванте4
Все события
Фоторепортажи
7Зобнину — 25. Главные кадры карьеры
9Цезарь ушел! Сесар Навас завершил карьеру
00:27 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский футболист помог голландскому клубу победить со счетом 6:0

Казахстанский полузащитник Александр Меркель сыграл все 90 минут за «Хераклес» в домашнем матче чемпионата Голландии с «Фортуной Ситтард», передает корреспондент Vesti.kz.

Наверх
Источник: AP 2019

Игра 22-го тура Эредевезие завершилась со счетом 6:0. У «Хераклеса» покер оформил испанский форвард Адриан Дальмау, забивший на первой, 51-й, 60-й и 78-й минутах. Кроме него, на 55-й минуте отличился полузащитник Йеспер Дрост, а на 70-й — шведский хавбек Кристофер Петерсон.

С 32 очками «Хераклес» идет шестым и борется за попадание в Лигу Европы, а «Фортуна» с 26 баллами занимает десятую строчку из 18 команд. В следующем туре команда Меркеля 22 февраля в гостях сыграет с «Венло», который с 29 очками расположился в таблице восьмым.

Делаем ставки!
Самое необычное из букмекерского мира

На счету Меркеля — 21 игра в текущем сезоне, в которых он отметился двумя ассистами и пятью предупреждениями. По количеству сыгранных минут в команде он уступает только Петерсону.

Ранее новый главный тренер сборной Казахстана Михал Билек включил Меркеля в расширенный состав на УТС в Турцию и товарищеский матч с Молдавией. При этом «Хераклес» имеет право не отпускать игрока, так как игра проводится не в дату ФИФА.

Напомним, о переходе Меркеля «Хераклес» объявил в конце июля. Его контракт рассчитан на один год и предусматривает возможность продления на еще один сезон. До этого в карьере хавбека были австрийская «Адмира Ваккер», немецкий «Бохум», итальянские «Удинезе», «Дженоа» и «Милан», английский «Уотфорд» и швейцарский «Грассхопперс».

26-летний Меркель родился в Алматы, но еще в раннем детстве вместе с семьей эмигрировал в Германию. На юношеском и молодежном уровнях полузащитник выступал за немецкие сборные, а в 2015 году провел единственный матч за сборную Казахстана, выйдя на замену в гостевом матче квалификации Евро-2016 с Исландией (0:0).

Отметим, что Меркель, согласно официальному сайту Эредевезие, заявлен за «Хераклес» как гражданин Казахстана. Он стал вторым в истории казахстанцем в высшей лиге чемпионата Голландии — первопроходцем стал нынешний хавбек «Кайрата» Георгий Жуков, который в 2016 году забил один гол в семи матчах за «Роду».

Хераклес
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Казахстанский футболист помог голландскому клубу победить со счетом 6:0
Биатлонистка РФ расстреляла все мишени. Она почти в десятке
Принц Саудовской Аравии хочет купить МЮ за 3,8 млрд фунтов
«Начал ныть»: что известно о состоянии Харитонова
Две шайбы и передача Малкина не спасли «Питтсбург» от поражения
ФК «Монако» с Головиным обыграл «Нант» в чемпионате Франции
Гол Месси принес «Барселоне» победу над «Вальядолидом» в примере
Французский биатлонист выиграл гонку преследования на этапе КМ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь