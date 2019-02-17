Казахстанский футболист помог голландскому клубу победить со счетом 6:0

Источник: AP 2019

Игра 22-го тура Эредевезие завершилась со счетом 6:0. У «Хераклеса» покер оформил испанский форвард Адриан Дальмау, забивший на первой, 51-й, 60-й и 78-й минутах. Кроме него, на 55-й минуте отличился полузащитник Йеспер Дрост, а на 70-й — шведский хавбек Кристофер Петерсон.

С 32 очками «Хераклес» идет шестым и борется за попадание в Лигу Европы, а «Фортуна» с 26 баллами занимает десятую строчку из 18 команд. В следующем туре команда Меркеля 22 февраля в гостях сыграет с «Венло», который с 29 очками расположился в таблице восьмым.

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На счету Меркеля — 21 игра в текущем сезоне, в которых он отметился двумя ассистами и пятью предупреждениями. По количеству сыгранных минут в команде он уступает только Петерсону.

Ранее новый главный тренер сборной Казахстана Михал Билек включил Меркеля в расширенный состав на УТС в Турцию и товарищеский матч с Молдавией. При этом «Хераклес» имеет право не отпускать игрока, так как игра проводится не в дату ФИФА.

Напомним, о переходе Меркеля «Хераклес» объявил в конце июля. Его контракт рассчитан на один год и предусматривает возможность продления на еще один сезон. До этого в карьере хавбека были австрийская «Адмира Ваккер», немецкий «Бохум», итальянские «Удинезе», «Дженоа» и «Милан», английский «Уотфорд» и швейцарский «Грассхопперс».

26-летний Меркель родился в Алматы, но еще в раннем детстве вместе с семьей эмигрировал в Германию. На юношеском и молодежном уровнях полузащитник выступал за немецкие сборные, а в 2015 году провел единственный матч за сборную Казахстана, выйдя на замену в гостевом матче квалификации Евро-2016 с Исландией (0:0).