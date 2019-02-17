Головин ушел, хромая. Зато «Монако» победил
Новый руководитель клуба увидел игру российского полузащитника «Монако».
Новый руководитель клуба увидел игру российского полузащитника «Монако».
Шесть дней назад Александр Головин получил травму в матче 24-го тура чемпионата Франции с «Монпелье», был заменён по ходу второго тайма. После игры главный тренер «Монако» Леонарду Жардим предположил, что команда как минимум на полмесяца потеряла полузащитника сборной России. «Судья не увидел нарушение против Головина, — выразил своё разочарование ситуацией португалец. — Игрок “Монпелье” даже не получил жёлтой карточки. Вероятно, Александр выбыл на
К счастью, медобследование показало, что связки не задеты, поэтому Головин быстро вернулся к тренировкам, а сегодня вышел в основе на матч с «Нантом». Он опять действовал в группе атаке — на позиции центрального полузащитника. При этом с флангов центрфорварда Радамеля Фалькао поддерживали Маркуш Лопеш (слева) и Желсон Мартинш (справа), которого уже можно назвать лучшим зимним приобретением монегасков. За игрой Головина среди прочих наблюдали владелец «Монако» Дмитрий Рыболовлев и будущий
Первое значимое событие в матче «Монако» — «Нант» случилось на 9-й минуте. В этот момент на трибунах стадиона «Луи II» раздались аплодисменты. Таким образом болельщики обеих команд почтили память погибшего
Игра «Монако» ещё далека от идеала, но уже начинает
Фалькао отдал пас на Лопеша, тот прострелил
В начале второго тайма Головин получил жёлтую карточку за опасную игру в отборе. Александр едва не попал открытыми шипами в ногу защитнику Диего Карлосу, которого «Нант» прошлым летом отказался продавать в «Зенит» за 15 млн евро. Хорошо, что полузащитник попал в мяч, а не в голеностоп бразильца, иначе монегаски опять потеряли бы удалённого игрока.
По истечении часа игры Головин (в связи с заменой Лопеша) передвинулся на левый фланг полузащиты. Как раз слева он создал ещё один опасный момент за счёт обыгрыша и прострела, однако голкипер «Нанта» прочитал эпизод и сыграл на перехвате, кроме того, Александр пытался забить ударом
В целом Головин провёл неплохой матч: сделал 37 передач с точностью 70%, в его активе ключевая передача, удар по воротам, два отбора и один вынос мяча из собственной штрафной. Монегаски достаточно уверенно удерживали преимущество над «Нантом», у которого впереди почти ничего не получалось, а вот в концовке едва не пропустили. Благодаря минимальной победе «Монако» уходит из зоны вылета и «стыков».
Анатолий Романов
|Леонарду Жардим
|Вахид Халилходжич
|Желсон Мартинш(Рони Лопеш)
|13′
|1
|Даниэль Субашич
|30
|Чиприан Тэтэрушану
|2
|Фоде Балло-Туре
|25
|Энок Кватенг
|25
|Камиль Глик
|14
|Шарль Траоре
|32
|Бенуа Бадиашиле
25′
|3
|Диегу Карлос
|19
|Джибриль Сидибе
|5
|Эдгар Ие
|15
|Адриэн Силва
90+5′
|10
|Маджид Уорис
|44
|Сеск Фабрегас
|19
|Абдулайе Туре
|29
|Желсон Мартинш
|28
|Валентен Ронжье
|17
|Александр Головин
52′83′
|6
|Педру Алвес Лукас Лима
74′
|14
|Жорж-Кевин Нкуду
|22
|Энтони Лимбомб
|9
|Радамель Фалькао
87′
|11
|Валентен Эйсерик
62′
|11
|Карлос Винисиус
|21
|Рене Крхин
73′
|7
|Рони Лопеш
44′65′
|7
|Калифа Кулибали
67′
|4
|Жан-Эд Аолу
|27
|Антонио Манце
79′
|4
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|11
|Удары (всего)
|6
|6
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|3
|13
|Фолы
|22
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Оливье Тюаль(Франция)