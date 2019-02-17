Феноменальный Пентек снова сделал дубль. Первый гол — шедевр
Возможно, лучший гол субботы состоялся в Бергамо.
Возможно, лучший гол субботы состоялся в Бергамо.
Селекцию «Милана» в последние годы критиковали нещадно и в большинстве случаев обоснованно. Этой зимой «россонери» решили не мелочиться, инвестировав целых 70 миллионов евро в пару легионеров — Кшиштофа Пёнтека и Лукаса Пакету. И, надо же, с обоими попали в «яблочко»! Бразильский хавбек гармонично вписался в среднюю линию команды, тогда как польский нападающий моментально превратился в главную ударную силу «Милана».
Результативность 23-летнего нападающего на новом месте вызывает удивление у нейтральной публики и неподдельный восторг — у
Теперь от польского феномена досталось «Аталанте». Именно 19-й номер «Милана» сравнял счёт на «Атлети Адзурри» на первой компенсированной минуте первого тайма, да как! Голевой шедевр Пёнтека можно смаковать долго — настолько эффектным он вышел. Получив диагональную передачу от Рикардо Родригеса, Кшиштоф в такт с левой отправил мяч себе за спину — впритирку с дальней штангой.
Думаете, на этом голеадор
|Джанпьеро Гасперини
|Дженнаро Гаттузо
|Ремо Фройлер(Йосип Иличич)
|33′
|Кшиштоф Пентек(Рикардо Родригес)
|45+1′
|Хакан Чалханоглу
|55′
|Кшиштоф Пентек(Хакан Чалханоглу)
|61′
|1
|Этрит Бериша
|99
|Джанлуиджи Доннарумма
|2
|Рафаэл Толой
|2
|Давиде Калабрия
|6
|Хосе Луис Паломино
|13
|Алессио Романьоли
|19
|Берат Джимсити
|22
|Матео Пабло Музаккьо
|21
|Тимоти Кастань
|68
|Рикардо Родригес
88′
|11
|Ремо Фройлер
|14
|Темуе Бакайоко
|15
|Мартен де Рон
18′
|79
|Франк Кессье
|72
|Йосип Иличич
|10
|Хакан Чалханоглу
|33
|Ханс Хатебур
65′
|39
|Лукас Пакета
87′
|8
|Робин Гозенс
|93
|Диего Лаксальт
|10
|Алехандро Дарио Гомес
59′
|8
|Хесус Хоакин Сусо
27′77′
|44
|Деян Кулушевски
|7
|Самуэль Кастильехо
|91
|Дуван Сапата
78′
|19
|Кшиштоф Пентек
68′
|99
|Муса Барроу
|63
|Патрик Кутроне
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|14
|Удары (всего)
|7
|5
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|2
|10
|Фолы
|9
|0
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Фабрицио Паскуа(Италия)