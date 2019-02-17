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11:53 (мск), источник: Чемпионат.com

Феноменальный Пентек снова сделал дубль. Первый гол — шедевр

Возможно, лучший гол субботы состоялся в Бергамо.

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Источник: AFP 2019

Селекцию «Милана» в последние годы критиковали нещадно и в большинстве случаев обоснованно. Этой зимой «россонери» решили не мелочиться, инвестировав целых 70 миллионов евро в пару легионеров — Кшиштофа Пёнтека и Лукаса Пакету. И, надо же, с обоими попали в «яблочко»! Бразильский хавбек гармонично вписался в среднюю линию команды, тогда как польский нападающий моментально превратился в главную ударную силу «Милана».

Результативность 23-летнего нападающего на новом месте вызывает удивление у нейтральной публики и неподдельный восторг — у красно-чёрной, миланской. Такого мощного старта от новичка клуба-гранда едва ли кто ожидал. Всего полтора часа игрового времени потребовалось Пёнтеку, чтобы осмотреться в новом игровом интерьере и смекнуть, как тут всё устроено. Начиная со следующего матча Кшиштоф взялся методично «штамповать» голы: по одному «Роме» и «Кальяри», два «Наполи» в Кубке.

Теперь от польского феномена досталось «Аталанте». Именно 19-й номер «Милана» сравнял счёт на «Атлети Адзурри» на первой компенсированной минуте первого тайма, да как! Голевой шедевр Пёнтека можно смаковать долго — настолько эффектным он вышел. Получив диагональную передачу от Рикардо Родригеса, Кшиштоф в такт с левой отправил мяч себе за спину — впритирку с дальней штангой.

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Думаете, на этом голеадор красно-чёрных угомонился? Как бы не так! Уже при счёте 2:1 в пользу гостей Пёнтек оформил свой второй «миланский» дубль. Дженнаро Гаттузо никак не нарадуется на своего «джокера».

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Аталанта
1:3
Первый тайм: 1:1
Милан
Футбол, Италия, Тур 2416.02.2019, 22:30 (МСК UTC+3)Atleti Azzurri D'Italia
Главные тренеры
Джанпьеро ГаспериниДженнаро Гаттузо
Голы
Ремо Фройлер(Йосип Иличич)33′
Кшиштоф Пентек(Рикардо Родригес)45+1′
Хакан Чалханоглу55′
Кшиштоф Пентек(Хакан Чалханоглу)61′
Составы команд
1Этрит Бериша
99Джанлуиджи Доннарумма
2Рафаэл Толой
2Давиде Калабрия
6Хосе Луис Паломино
13Алессио Романьоли
19Берат Джимсити
22Матео Пабло Музаккьо
21Тимоти Кастань
68Рикардо Родригес
88′
11Ремо Фройлер
14Темуе Бакайоко
15Мартен де Рон
18′
79Франк Кессье
72Йосип Иличич
10Хакан Чалханоглу
33Ханс Хатебур
65′
39Лукас Пакета
87′
8Робин Гозенс
93Диего Лаксальт
10Алехандро Дарио Гомес
59′
8Хесус Хоакин Сусо
27′77′
44Деян Кулушевски
7Самуэль Кастильехо
91Дуван Сапата
78′
19Кшиштоф Пентек
68′
99Муса Барроу
63Патрик Кутроне
Статистика
1Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
14Удары (всего)7
5Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
5Угловые2
10Фолы9
0Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяФабрицио Паскуа(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Милан
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