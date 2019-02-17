«Милан» одержал волевую победу над «Аталантой» в матче чемпионата Италии
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. «Милан» на выезде одержал волевую победу над «Аталантой» в матче 24-го тура чемпионата Италии по футболу.
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. «Милан» на выезде одержал волевую победу над «Аталантой» в матче 24-го тура чемпионата Италии по футболу.
Игра в Бергамо завершилась победой «Милана» со счетом 3:1. На гол футболиста «Аталанты» Ремо Фройлера (33-я минута) «Милан» ответил дублем Кшиштофа Пёнтека (45, 61) и мячом Хакана Чалханоглу (55).
«Милан» набрал 42 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице. «Аталанта» (38 баллов) располагается на 7-й строчке.
|Джанпьеро Гасперини
|Дженнаро Гаттузо
|Ремо Фройлер(Йосип Иличич)
|33′
|Кшиштоф Пентек(Рикардо Родригес)
|45+1′
|Хакан Чалханоглу
|55′
|Кшиштоф Пентек(Хакан Чалханоглу)
|61′
|1
|Этрит Бериша
|99
|Джанлуиджи Доннарумма
|2
|Рафаэл Толой
|2
|Давиде Калабрия
|6
|Хосе Луис Паломино
|13
|Алессио Романьоли
|19
|Берат Джимсити
|22
|Матео Пабло Музаккьо
|21
|Тимоти Кастань
|68
|Рикардо Родригес
88′
|11
|Ремо Фройлер
|14
|Темуе Бакайоко
|15
|Мартен де Рон
18′
|79
|Франк Кессье
|72
|Йосип Иличич
|10
|Хакан Чалханоглу
|33
|Ханс Хатебур
65′
|39
|Лукас Пакета
87′
|8
|Робин Гозенс
|93
|Диего Лаксальт
|10
|Алехандро Дарио Гомес
59′
|8
|Хесус Хоакин Сусо
27′77′
|44
|Деян Кулушевски
|7
|Самуэль Кастильехо
|91
|Дуван Сапата
78′
|19
|Кшиштоф Пентек
68′
|99
|Муса Барроу
|63
|Патрик Кутроне
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|14
|Удары (всего)
|7
|5
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|2
|10
|Фолы
|9
|0
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Фабрицио Паскуа(Италия)