«Милан» одержал волевую победу над «Аталантой» в матче чемпионата Италии

«Милан» одержал волевую победу над «Аталантой» в матче чемпионата Италии

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. «Милан» на выезде одержал волевую победу над «Аталантой» в матче 24-го тура чемпионата Италии по футболу.