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01:07 (мск), источник: Р-Спорт

«Милан» одержал волевую победу над «Аталантой» в матче чемпионата Италии

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. «Милан» на выезде одержал волевую победу над «Аталантой» в матче 24-го тура чемпионата Италии по футболу.

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Источник: AFP 2019

Игра в Бергамо завершилась победой «Милана» со счетом 3:1. На гол футболиста «Аталанты» Ремо Фройлера (33-я минута) «Милан» ответил дублем Кшиштофа Пёнтека (45, 61) и мячом Хакана Чалханоглу (55).

«Милан» набрал 42 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице. «Аталанта» (38 баллов) располагается на 7-й строчке.

Вконтакте
Аталанта
1:3
Первый тайм: 1:1
Милан
Футбол, Италия, Тур 2416.02.2019, 22:30 (МСК UTC+3)Atleti Azzurri D'Italia
Главные тренеры
Джанпьеро ГаспериниДженнаро Гаттузо
Голы
Ремо Фройлер(Йосип Иличич)33′
Кшиштоф Пентек(Рикардо Родригес)45+1′
Хакан Чалханоглу55′
Кшиштоф Пентек(Хакан Чалханоглу)61′
Составы команд
1Этрит Бериша
99Джанлуиджи Доннарумма
2Рафаэл Толой
2Давиде Калабрия
6Хосе Луис Паломино
13Алессио Романьоли
19Берат Джимсити
22Матео Пабло Музаккьо
21Тимоти Кастань
68Рикардо Родригес
88′
11Ремо Фройлер
14Темуе Бакайоко
15Мартен де Рон
18′
79Франк Кессье
72Йосип Иличич
10Хакан Чалханоглу
33Ханс Хатебур
65′
39Лукас Пакета
87′
8Робин Гозенс
93Диего Лаксальт
10Алехандро Дарио Гомес
59′
8Хесус Хоакин Сусо
27′77′
44Деян Кулушевски
7Самуэль Кастильехо
91Дуван Сапата
78′
19Кшиштоф Пентек
68′
99Муса Барроу
63Патрик Кутроне
Статистика
1Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
14Удары (всего)7
5Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
5Угловые2
10Фолы9
0Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяФабрицио Паскуа(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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