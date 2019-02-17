Гол Месси принес «Барселоне» победу над «Вальядолидом» в матче Примеры
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Футболисты «Барселоны» на своем поле обыграли «Вальядолид» в матче 24-го тура чемпионата Испании.
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Футболисты «Барселоны» на своем поле обыграли «Вальядолид» в матче 24-го тура чемпионата Испании.
Игра в Барселоне завершилась победой хозяев поля со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил Лионель Месси (43-я минута, с пенальти). На 85-й минуте Месси мог оформить дубль, но удар аргентинца с 11-метровой отметки отразил голкипер «Вальядолида» Жорди Масип.
Следующий матч в чемпионате «сине-гранатовые» проведут 23 февраля на выезде против «Севильи». «Вальядолид» днем позже примет «Бетис».
|Эрнесто Вальверде
|Гонсалес Сориано Серхио
|Лионель Месси
|43′
|Лионель Месси
|85′
|1
|Марк-Андре тер Штеген
|1
|Хорди Масип
|20
|Сержи Роберто
|2
|Хоакин Фернандес
|18
|Жорди Альба
|4
|Франсиско Кико Оливас
|3
|Жерар Пике
|5
|Фернандо Калеро
|24
|Томас Фермален
|18
|Антоньито
|22
|Артуро Видаль
|22
|Начо Мартинес
|5
|Серхио Бускетс
|12
|Серхи Гвардьола
|10
|Лионель Месси
67′
|21
|Мигель Анхель Мичел
70′
|21
|Карлес Аленья
76′
|23
|Ануар
34′
|4
|Иван Ракитич
|11
|Даниэле Верде
67′
|11
|Усман Дембеле
70′
|19
|Тони Вилья
76′
|7
|Филиппе Коутинью
|42
|Стивен Пласа
|19
|Кевин-Принс Боатенг
60′
|9
|Энес Унал
11′79′
|9
|Луис Суарес
|24
|Серхио Гонтан Кеко
|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|20
|Удары (всего)
|10
|8
|Удары в створ
|0
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|5
|12
|Фолы
|18
|3
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Хуан Мартинес Мунуэра(Испания)