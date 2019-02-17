Гол Месси принес «Барселоне» победу над «Вальядолидом» в матче Примеры

Игра в Барселоне завершилась победой хозяев поля со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил Лионель Месси (43-я минута, с пенальти). На 85-й минуте Месси мог оформить дубль, но удар аргентинца с 11-метровой отметки отразил голкипер «Вальядолида» Жорди Масип.