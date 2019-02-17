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01:01 (мск), источник: Р-Спорт

Гол Месси принес «Барселоне» победу над «Вальядолидом» в матче Примеры

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Футболисты «Барселоны» на своем поле обыграли «Вальядолид» в матче 24-го тура чемпионата Испании.

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Источник: AP 2019

Игра в Барселоне завершилась победой хозяев поля со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил Лионель Месси (43-я минута, с пенальти). На 85-й минуте Месси мог оформить дубль, но удар аргентинца с 11-метровой отметки отразил голкипер «Вальядолида» Жорди Масип.

Следующий матч в чемпионате «сине-гранатовые» проведут 23 февраля на выезде против «Севильи». «Вальядолид» днем позже примет «Бетис».

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Барселона
1:0
Первый тайм: 1:0
Вальядолид
Футбол, Испания, Тур 2416.02.2019, 22:45 (МСК UTC+3)Camp Nou
Главные тренеры
Эрнесто ВальвердеГонсалес Сориано Серхио
Голы
Лионель Месси43′
Нереализованные пенальти
Лионель Месси85′
Составы команд
1Марк-Андре тер Штеген
1Хорди Масип
20Сержи Роберто
2Хоакин Фернандес
18Жорди Альба
4Франсиско Кико Оливас
3Жерар Пике
5Фернандо Калеро
24Томас Фермален
18Антоньито
22Артуро Видаль
22Начо Мартинес
5Серхио Бускетс
12Серхи Гвардьола
10Лионель Месси
67′
21Мигель Анхель Мичел
70′
21Карлес Аленья
76′
23Ануар
34′
4Иван Ракитич
11Даниэле Верде
67′
11Усман Дембеле
70′
19Тони Вилья
76′
7Филиппе Коутинью
42Стивен Пласа
19Кевин-Принс Боатенг
60′
9Энес Унал
11′79′
9Луис Суарес
24Серхио Гонтан Кеко
Статистика
1Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
20Удары (всего)10
8Удары в створ0
0Штанги, перекладины0
3Угловые5
12Фолы18
3Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяХуан Мартинес Мунуэра(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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