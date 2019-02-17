Гвардьола и Роналдо вернулись на «Камп Ноу». «Барса» с трудом одолела «Вальядолид»
Месси реализовал один пенальти и не забил другой. Каталонцы выиграли (1:0).
Месси реализовал один пенальти и не забил другой. Каталонцы выиграли (1:0).
Утро пятницы началось с важной для «Барселоны» новости — контракт с Эрнесто Вальверде был официально продлен еще на один сезон, до 2020 года. На самом деле, эта опция (2+1), и так предусмотренная действующим соглашением, просто была активирована, но в последний месяц вокруг главного тренера
На следующей неделе «Барса» стартует в 1/8 финала Лиги чемпионов с выездного матча против «Лиона», за ним «Севилья» и два подряд класико, поэтому состав на субботнюю игру против «Вальядолида» был весьма экспериментален. Лангле, Коутинью, Суарес и Малком остались в запасе, зато в основе нашлось место Фермалену, Аленье, Боатенгу и окончательно забывшему о травме Дембеле.
С приездом «Вальядолида» в столицу Каталонии должно было произойти два знаковых события.
Первый тайм был скучен и тягуч, как ириска — вот только сладости не чувствовалось совсем. «Барса» лениво пыталась взломать оборону гостей, те уверенно блокировали Лео и компанию и изредка выбирались в неопасные контратаки. Боатенг был совершенно бесполезен (во второй половине он наглядно продемонстрирует это), Дембеле не хватало точности и резкости, и даже Месси
Лучшим игроком до перерыва на поле был Пике — защитник хозяев с разницей в несколько минут заработал одиннадцатиметровый, который точно реализовал Месси, и прервал острейшую передачу в своей штрафной, сняв мяч с ноги у нападающего «Вальядолида».
Во втором тайме появились Суарес и Коутинью — первый не реализовал 200-процентный момент (спас вратарь), второй организовал для «Барсы» еще один пенальти. Однако Месси остался без дубля — вратарский подвиг совершил
«Вальядолид» не позволил «Барселоне» забить больше одного мяча,
Егор Бычков
|Эрнесто Вальверде
|Гонсалес Сориано Серхио
|Лионель Месси
|43′
|Лионель Месси
|85′
|1
|Марк-Андре тер Штеген
|1
|Хорди Масип
|20
|Сержи Роберто
|2
|Хоакин Фернандес
|18
|Жорди Альба
|4
|Франсиско Кико Оливас
|3
|Жерар Пике
|5
|Фернандо Калеро
|24
|Томас Фермален
|18
|Антоньито
|22
|Артуро Видаль
|22
|Начо Мартинес
|5
|Серхио Бускетс
|12
|Серхи Гвардьола
|10
|Лионель Месси
67′
|21
|Мигель Анхель Мичел
70′
|21
|Карлес Аленья
76′
|23
|Ануар
34′
|4
|Иван Ракитич
|11
|Даниэле Верде
67′
|11
|Усман Дембеле
70′
|19
|Тони Вилья
76′
|7
|Филиппе Коутинью
|42
|Стивен Пласа
|19
|Кевин-Принс Боатенг
60′
|9
|Энес Унал
11′79′
|9
|Луис Суарес
|24
|Серхио Гонтан Кеко
|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|20
|Удары (всего)
|10
|8
|Удары в створ
|0
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|5
|12
|Фолы
|18
|3
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Хуан Мартинес Мунуэра(Испания)