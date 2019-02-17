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11:48 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Гвардьола и Роналдо вернулись на «Камп Ноу». «Барса» с трудом одолела «Вальядолид»

Месси реализовал один пенальти и не забил другой. Каталонцы выиграли (1:0).

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Источник: AFP 2019
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Контракт Вальверде

Утро пятницы началось с важной для «Барселоны» новости — контракт с Эрнесто Вальверде был официально продлен еще на один сезон, до 2020 года. На самом деле, эта опция (2+1), и так предусмотренная действующим соглашением, просто была активирована, но в последний месяц вокруг главного тренера сине-гранатовых ходило много новостей о его будущем. Теперь оно определено, что не может не радовать поклонников каталонцев в преддверии ключевого отрезка сезона.

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Экспериментальный состав

На следующей неделе «Барса» стартует в 1/8 финала Лиги чемпионов с выездного матча против «Лиона», за ним «Севилья» и два подряд класико, поэтому состав на субботнюю игру против «Вальядолида» был весьма экспериментален. Лангле, Коутинью, Суарес и Малком остались в запасе, зато в основе нашлось место Фермалену, Аленье, Боатенгу и окончательно забывшему о травме Дембеле.

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Знаковое возвращение

С приездом «Вальядолида» в столицу Каталонии должно было произойти два знаковых события.

Во-первых, на «Камп Ноу» вернулся Роналдо. Бразильский Зубастик, в середине 1990-х один сезон зажигавший в «Барселоне», минувшей осенью за 30 миллионов евро приобрел 51 процент акций бело-фиолетовых, став владельцем и президентом новичка примеры.

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Во-вторых, впервые за долгое время на поле главного стадиона Барселоны вышел футболист с фамилией Гвардьола. У нападающего «Вальядолида» по имени Серхи, однофамильца местной легенды, интересная судьба: в 2015 году его подписала «Барселона Б», провела презентацию игрока, но вскоре расторгла контракт — выяснилось, что за несколько лет до этого Гвардьола в своих соцсетях открыто поддерживал «Реал» в матчах против «Барсы» и грубо оскорблял Каталонию. Его сине-гранатовая карьера продлилась несколько часов.

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Невкусная ириска

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Первый тайм был скучен и тягуч, как ириска — вот только сладости не чувствовалось совсем. «Барса» лениво пыталась взломать оборону гостей, те уверенно блокировали Лео и компанию и изредка выбирались в неопасные контратаки. Боатенг был совершенно бесполезен (во второй половине он наглядно продемонстрирует это), Дембеле не хватало точности и резкости, и даже Месси как-то умудрился обрезать пол-команды неточным пасом, который только чудом не привел к голевому моменту у ворот тер Штегена.

Пике — лучший

Лучшим игроком до перерыва на поле был Пике — защитник хозяев с разницей в несколько минут заработал одиннадцатиметровый, который точно реализовал Месси, и прервал острейшую передачу в своей штрафной, сняв мяч с ноги у нападающего «Вальядолида».

Подвиг Масипа

Во втором тайме появились Суарес и Коутинью — первый не реализовал 200-процентный момент (спас вратарь), второй организовал для «Барсы» еще один пенальти. Однако Месси остался без дубля — вратарский подвиг совершил экс-голкипер сине-гранатовых Масип, вытащив мяч из угла после удара Лео. Он же на последних секундах еще раз остановил уругвайского форварда.

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«Вальядолид» не позволил «Барселоне» забить больше одного мяча, сине-гранатовые вряд ли обрадовали своих болельщиков такой беззубой игрой, но три очка с точки зрения борьбы на дистанции всегда важнее любой красоты.

Егор Бычков

Барселона
1:0
Первый тайм: 1:0
Вальядолид
Футбол, Испания, Тур 2416.02.2019, 22:45 (МСК UTC+3)Camp Nou
Главные тренеры
Эрнесто ВальвердеГонсалес Сориано Серхио
Голы
Лионель Месси43′
Нереализованные пенальти
Лионель Месси85′
Составы команд
1Марк-Андре тер Штеген
1Хорди Масип
20Сержи Роберто
2Хоакин Фернандес
18Жорди Альба
4Франсиско Кико Оливас
3Жерар Пике
5Фернандо Калеро
24Томас Фермален
18Антоньито
22Артуро Видаль
22Начо Мартинес
5Серхио Бускетс
12Серхи Гвардьола
10Лионель Месси
67′
21Мигель Анхель Мичел
70′
21Карлес Аленья
76′
23Ануар
34′
4Иван Ракитич
11Даниэле Верде
67′
11Усман Дембеле
70′
19Тони Вилья
76′
7Филиппе Коутинью
42Стивен Пласа
19Кевин-Принс Боатенг
60′
9Энес Унал
11′79′
9Луис Суарес
24Серхио Гонтан Кеко
Статистика
1Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
20Удары (всего)10
8Удары в створ0
0Штанги, перекладины0
3Угловые5
12Фолы18
3Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяХуан Мартинес Мунуэра(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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