«Витесс» Слуцкого прервал черную серию. Помог вундеркинд из «Реала»
Первая победа за 5 матчей.
Первая победа за 5 матчей.
«Витесс» уложил на лопатки «Виллем II» (3:2), выиграв впервые с 18 января. За это время он уступил в Кубке АЗ и не смог победить в трех матчах чемпионата. Команда Слуцкого уступила «Фортуне» (1:2) и «Гронингену» (1:2), а также сыграла вничью с «Херенвеном» (2:2).
В последней игре российский коуч впервые столкнулся с системой VAR.
Знакомство вышло не из приятных: команда Слуцкого до последнего вела и даже забила третий гол.
Но он был отменен, так как эпизоду предшествовал фол в чужой штрафной. Благодаря системе видеопомощи арбитрам «Херенвен» получил право на пенальти и отыгрался.
«Только тебе начинает казаться, что ты идешь к победе, а через секунду на табло уже ничья. Это как очень плохой сон», — возмущался Слуцкий.
В своей карьере я пережил сто ситуаций, которые были намного тяжелее, чем эта. Паника? Конечно, ее нет.
В понедельник руководство клуба провело встречу со тренером, но она была вызвана не последними неудачами, а оказалась обычным совещанием.
«В своей карьере я пережил сто ситуаций, которые были намного тяжелее, чем эта. Паника? Конечно, ее нет. А какие могут быть причины? Я не 16-летняя девочка. Нам не везло в завершающей стадии атак. Мы допускали ошибки, и это приносило боль. Но я думаю, это череда совпадений. Мы придерживаемся своей философии и делаем все возможное, чтобы улучшить игру и свое положение», — сообщил голландским медиа Слуцкий, отметив, что руководство ему доверяет, а он доверят игрокам.
В игре с «Виллемом II» команда Леонида Викторовича забила уже на пятой минуте — это сделал ее лучший нападающий Брайн Линссен, у которого теперь девять голов. Этот парень — настоящий мастер игры головой. 5 из 7 его последних мячей были забиты именно так.
Героем встречи стал английский защитник Макс Кларк, в прошлом году игравший у Слуцкого в «Халле». На его счету голевой пас Линссену, а также решающий третий мяч.
Победив, «Витесс» остался на пятом месте в чемпионате. Подняться выше будет сложно — АЗ в 7 очках впереди, но Слуцкий может немного выдохнуть.
Чемпионат Голландии. Эредивизи.
22-й тур.
«Витесс» — «Виллем II» — 3:2 (1:0)
Голы: Линссен, 5; Эдегор, 59; Кларк, 79 — Исак, 61; Павлидис, 83.