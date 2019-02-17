Каталония сломала Мадрид. «Реал» дома проиграл «Жироне»

Источник: Спорт-Экспресс

Выход из тени

«Реал», проспавший не только начало всего сезона, но и старт календарного года, окончательно выбрался из тени. В последних 11 играх во всех турнирах у «сливочных» девять побед (и результативная ничья 1:1 на «Камп Ноу» в первом полуфинале Кубка Испании), после успешного мадридского дерби (3:1) они вышли на второе место в таблице и имеют все шансы на попадание в четвертьфинал ЛЧ. Чтобы сохранить набранный темп в ла лиге, нужно было в воскресенье разбираться в Мадриде с «Жироной».

Нос Куртуа

Сантьяго Солари дал отдохнуть Винисиусу, Регилону и Карвахалю, выпустив Асенсио, Марселу и Одриосолу. Несмотря на разницу в турнирном положении команд — каталонцы идут в шаге от зоны вылета, в двух десятках очков позади «Реала», — уже на второй минуте именно они едва не вышли вперед: Стуани пробил с острого угла, но мяч угодил Куртуа в лицо. Жертва вратаря, над носом которого пришлось поколдовать врачам, была смелой, но напрасной — уругвайский нападающий забрался в офсайд.

Момент Васкеса

Стуани вскоре нанес еще один острый удар — на этот раз все было по правилам, — но мяч вновь забрал Куртуа. Вообще работы у бельгийца было не так много — «Реал» мешал гостям спокойно начинать атаки, включая активный прессинг, давил на флангах и терзал проникающими передачами через центр. Блестящий момент создал себе Васкес — прокинул мяч между двух защитников гостей, пробил в упор, но не смог переиграть вратаря.

Гол Каземиру

И все же хозяева довольно быстро вышли вперед — на 25-й минуте второй темп одной из атак закончился навесом Крооса в штрафную и точным кивком Каземиру. Это уже третий важнейший гол бразильца за последний месяц — раньше он забил победный мяч в сложной игре с «Севильей» (2:0) и открыл счет классными «ножницами» в дерби с «Атлетико».

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К перерыву усилиями Каземиру на табло могло гореть и 2:0 — опорник выдал классный пас на соотечественника Марселу, и тот отправил мяч в сетку, — но помощник судьи зафиксировал офсайд. На всякий случай спросили у ВАР — тот подтвердил положение «вне игры».

Ответ Стуани

В начале второго тайма несколько моментов упустил Бензема, у которого игра сегодня шла не лучшим образом — француз хорошо выходил на ударную позицию, но не попадал в створ или не дотягивался до передачи.

В ответ активизировалась «Жирона» — ряд опасных подходов к воротам Куртуа завершились тем, что Рамос сыграл рукой. В ворота «Реала» назначили пенальти, который точно исполнил Стуани.

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Победный гол Порту

На этом гости не успокоились. Порту выстрелил в штангу, а всего через несколько минут забил второй каталонский гол, ставший победным — поймал отскок в площади ворот и добил мяч в сетку.

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