Каталония сломала Мадрид. «Реал» дома проиграл «Жироне»
Пятиматчевая победная серия «сливочных» в ла лиге прервалась на игре с аутсайдером (1:2).
Пятиматчевая победная серия «сливочных» в ла лиге прервалась на игре с аутсайдером (1:2).
«Реал», проспавший не только начало всего сезона, но и старт календарного года, окончательно выбрался из тени. В последних 11 играх во всех турнирах у «сливочных» девять побед (и результативная ничья 1:1 на «Камп Ноу» в первом полуфинале Кубка Испании), после успешного мадридского дерби (3:1) они вышли на второе место в таблице и имеют все шансы на попадание в четвертьфинал ЛЧ. Чтобы сохранить набранный темп в ла лиге, нужно было в воскресенье разбираться в Мадриде с «Жироной».
Сантьяго Солари дал отдохнуть Винисиусу, Регилону и Карвахалю, выпустив Асенсио, Марселу и Одриосолу. Несмотря на разницу в турнирном положении команд — каталонцы идут в шаге от зоны вылета, в двух десятках очков позади «Реала», — уже на второй минуте именно они едва не вышли вперед: Стуани пробил с острого угла, но мяч угодил Куртуа в лицо. Жертва вратаря, над носом которого пришлось поколдовать врачам, была смелой, но напрасной — уругвайский нападающий забрался в офсайд.
Стуани вскоре нанес еще один острый удар — на этот раз все было по правилам, — но мяч вновь забрал Куртуа. Вообще работы у бельгийца было не так много — «Реал» мешал гостям спокойно начинать атаки, включая активный прессинг, давил на флангах и терзал проникающими передачами через центр. Блестящий момент создал себе Васкес — прокинул мяч между двух защитников гостей, пробил в упор, но не смог переиграть вратаря.
И все же хозяева довольно быстро вышли вперед — на 25-й минуте второй темп одной из атак закончился навесом Крооса в штрафную и точным кивком Каземиру. Это уже третий важнейший гол бразильца за последний месяц — раньше он забил победный мяч в сложной игре с «Севильей» (2:0) и открыл счет классными «ножницами» в дерби с «Атлетико».
К перерыву усилиями Каземиру на табло могло гореть и 2:0 — опорник выдал классный пас на соотечественника Марселу, и тот отправил мяч в сетку, — но помощник судьи зафиксировал офсайд. На всякий случай спросили у ВАР — тот подтвердил положение «вне игры».
В начале второго тайма несколько моментов упустил Бензема, у которого игра сегодня шла не лучшим образом — француз хорошо выходил на ударную позицию, но не попадал в створ или не дотягивался до передачи.
В ответ активизировалась «Жирона» — ряд опасных подходов к воротам Куртуа завершились тем, что Рамос сыграл рукой. В ворота «Реала» назначили пенальти, который точно исполнил Стуани.
На этом гости не успокоились. Порту выстрелил в штангу, а всего через несколько минут забил второй каталонский гол, ставший победным — поймал отскок в площади ворот и добил мяч в сетку.
«Реал» завелся и закрыл жиронцев на их половине. Мог сравнять счет Бэйл, хорошо бил издалека Марселу, заработал второе предупреждение Рамос (матч с «Леванте», предваряющий класико, он пропустит), едва не забил гол Куртуа, пришедший на последний угловой, но сломить сопротивление так и не удалось. Пятиматчевая победная серия «Реала» в чемпионате прервалась в самый неожиданный момент. Но оттого борьба в ла лиге становится лишь интереснее.
|Сантьяго Солари
|Эусебио Сакристан
|Каземиру(Тони Кроос)
|25′
|Кристиан Стуани
|65′
|Кристиан Порту
|75′
|25
|Тибо Куртуа
|13
|Яссин Буну
|19
|Альваро Одриосола
|4
|Чимено Хонас Ромалью
|12
|Марселу
|5
|Педро Алькала
86′
|4
|Серхио Рамос
64′90′
|15
|Рамирес Лопес Хуанпе
|5
|Рафаэль Варан
|14
|Карнеро Рауль Гарсия
|8
|Тони Кроос
|12
|Дуглас Луис
|14
|Каземиру
88′
|7
|Кристиан Стуани
|9
|Карим Бензема
|6
|Алекс Гранель
|24
|Дани Себальос
74′
|24
|Педро Порро
46′
|7
|Мариано Диас
|19
|Энтони Лосано
48′
|17
|Лукас Васкес
58′
|9
|Кристиан Порту
84′
|28
|Винисиус Жуниор
|34
|Валери Фернандес
|20
|Марко Асенсио
66′
|8
|Пере Понс
46′
|11
|Гарет Бэйл
|23
|Алейкс Гарсия
|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|19
|Удары (всего)
|14
|7
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|0
|13
|Фолы
|18
|5
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Гильермо Куадра Фернандес(Испания)