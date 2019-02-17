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16:57 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Каталония сломала Мадрид. «Реал» дома проиграл «Жироне»

Пятиматчевая победная серия «сливочных» в ла лиге прервалась на игре с аутсайдером (1:2).

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Источник: Спорт-Экспресс

Выход из тени

«Реал», проспавший не только начало всего сезона, но и старт календарного года, окончательно выбрался из тени. В последних 11 играх во всех турнирах у «сливочных» девять побед (и результативная ничья 1:1 на «Камп Ноу» в первом полуфинале Кубка Испании), после успешного мадридского дерби (3:1) они вышли на второе место в таблице и имеют все шансы на попадание в четвертьфинал ЛЧ. Чтобы сохранить набранный темп в ла лиге, нужно было в воскресенье разбираться в Мадриде с «Жироной».

Нос Куртуа

Сантьяго Солари дал отдохнуть Винисиусу, Регилону и Карвахалю, выпустив Асенсио, Марселу и Одриосолу. Несмотря на разницу в турнирном положении команд — каталонцы идут в шаге от зоны вылета, в двух десятках очков позади «Реала», — уже на второй минуте именно они едва не вышли вперед: Стуани пробил с острого угла, но мяч угодил Куртуа в лицо. Жертва вратаря, над носом которого пришлось поколдовать врачам, была смелой, но напрасной — уругвайский нападающий забрался в офсайд.

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Момент Васкеса

Стуани вскоре нанес еще один острый удар — на этот раз все было по правилам, — но мяч вновь забрал Куртуа. Вообще работы у бельгийца было не так много — «Реал» мешал гостям спокойно начинать атаки, включая активный прессинг, давил на флангах и терзал проникающими передачами через центр. Блестящий момент создал себе Васкес — прокинул мяч между двух защитников гостей, пробил в упор, но не смог переиграть вратаря.

Гол Каземиру

И все же хозяева довольно быстро вышли вперед — на 25-й минуте второй темп одной из атак закончился навесом Крооса в штрафную и точным кивком Каземиру. Это уже третий важнейший гол бразильца за последний месяц — раньше он забил победный мяч в сложной игре с «Севильей» (2:0) и открыл счет классными «ножницами» в дерби с «Атлетико».

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К перерыву усилиями Каземиру на табло могло гореть и 2:0 — опорник выдал классный пас на соотечественника Марселу, и тот отправил мяч в сетку, — но помощник судьи зафиксировал офсайд. На всякий случай спросили у ВАР — тот подтвердил положение «вне игры».

Ответ Стуани

В начале второго тайма несколько моментов упустил Бензема, у которого игра сегодня шла не лучшим образом — француз хорошо выходил на ударную позицию, но не попадал в створ или не дотягивался до передачи.

В ответ активизировалась «Жирона» — ряд опасных подходов к воротам Куртуа завершились тем, что Рамос сыграл рукой. В ворота «Реала» назначили пенальти, который точно исполнил Стуани.

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Победный гол Порту

На этом гости не успокоились. Порту выстрелил в штангу, а всего через несколько минут забил второй каталонский гол, ставший победным — поймал отскок в площади ворот и добил мяч в сетку.

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«Реал» завелся и закрыл жиронцев на их половине. Мог сравнять счет Бэйл, хорошо бил издалека Марселу, заработал второе предупреждение Рамос (матч с «Леванте», предваряющий класико, он пропустит), едва не забил гол Куртуа, пришедший на последний угловой, но сломить сопротивление так и не удалось. Пятиматчевая победная серия «Реала» в чемпионате прервалась в самый неожиданный момент. Но оттого борьба в ла лиге становится лишь интереснее.

Реал
1:2
Первый тайм: 1:0
Жирона
Футбол, Испания, Тур 2417.02.2019, 14:00 (МСК UTC+3)Santiago Bernabeu
Главные тренеры
Сантьяго СолариЭусебио Сакристан
Голы
Каземиру(Тони Кроос)25′
Кристиан Стуани65′
Кристиан Порту75′
Составы команд
25Тибо Куртуа
13Яссин Буну
19Альваро Одриосола
4Чимено Хонас Ромалью
12Марселу
5Педро Алькала
86′
4Серхио Рамос
64′90′
15Рамирес Лопес Хуанпе
5Рафаэль Варан
14Карнеро Рауль Гарсия
8Тони Кроос
12Дуглас Луис
14Каземиру
88′
7Кристиан Стуани
9Карим Бензема
6Алекс Гранель
24Дани Себальос
74′
24Педро Порро
46′
7Мариано Диас
19Энтони Лосано
48′
17Лукас Васкес
58′
9Кристиан Порту
84′
28Винисиус Жуниор
34Валери Фернандес
20Марко Асенсио
66′
8Пере Понс
46′
11Гарет Бэйл
23Алейкс Гарсия
Статистика
3Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
19Удары (всего)14
7Удары в створ6
0Штанги, перекладины0
7Угловые0
13Фолы18
5Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяГильермо Куадра Фернандес(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
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  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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