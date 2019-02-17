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19:12 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» отыгралась с 0:2 и разгромила ереванский клуб

Футболисты «Астаны» одержали победу над ереванским клубом «Бананц» в товарищеском матче со счетом 4:2, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Reuters

Встреча команд состоялась на учебно-тренировочных сборах в турецкой Анталье.

Причем по ходу матча «Астана» проигрывала, пропустив два гола в первом тайме, но еще до перерыва размочил счет Роман Муртазаев.

Во втором тайме счет сравнял Жуниор Кабананга. Затем Марин Томасов вывел «Астану» вперед, а вышедший на замену Юрий Перцух установил окончательный счет.

Также с замен в этом матче на поле вышли: Абзал Бейсебеков, сменивший Дмитрия Шомко, Перцух вышел вместо Серикжана Мужикова, Рангело Янга заменил Кабанангу, позже место Романа Муртазаева вышел Сергей Хижниченко, а Томасова под занавес встречи заменил 18-летний Лев Скворцов.

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