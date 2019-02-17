«Астана» отыгралась с 0:2 и разгромила ереванский клуб
Футболисты «Астаны» одержали победу над ереванским клубом «Бананц» в товарищеском матче со счетом 4:2, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Футболисты «Астаны» одержали победу над ереванским клубом «Бананц» в товарищеском матче со счетом 4:2, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча команд состоялась на
Причем по ходу матча «Астана» проигрывала, пропустив два гола в первом тайме, но еще до перерыва размочил счет Роман Муртазаев.
Во втором тайме счет сравнял Жуниор Кабананга. Затем Марин Томасов вывел «Астану» вперед, а вышедший на замену Юрий Перцух установил окончательный счет.
Также с замен в этом матче на поле вышли: Абзал Бейсебеков, сменивший Дмитрия Шомко, Перцух вышел вместо Серикжана Мужикова, Рангело Янга заменил Кабанангу, позже место Романа Муртазаева вышел Сергей Хижниченко, а Томасова под занавес встречи заменил 18-летний Лев Скворцов.