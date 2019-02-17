«Астана» отыгралась с 0:2 и разгромила ереванский клуб

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Встреча команд состоялась на учебно-тренировочных сборах в турецкой Анталье.

Причем по ходу матча «Астана» проигрывала, пропустив два гола в первом тайме, но еще до перерыва размочил счет Роман Муртазаев.

Во втором тайме счет сравнял Жуниор Кабананга. Затем Марин Томасов вывел «Астану» вперед, а вышедший на замену Юрий Перцух установил окончательный счет.