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21:10 (мск), источник: Чемпионат.com

Матч итальянской Серии C закончился со счётом 20:0

В матче итальянской Серии С «Кунео» разгромил «Про Пьяченцу» со счётом 20:0.

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Источник: РИА "Новости"

Самым результативным игроком встречи стал Хишам Канис, который забил шесть голов. Пять мячей на счету Эдоардо Дефенди, хет-триками отметились Микеле Эммауссо и Франческо Ди Стефано.

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«Про Пьяченца» начала встречу в составе из семи футболистов. Ещё один игрок забыл паспорт, поэтому смог выйти на поле позднее, когда документ привёз его отец.

«Про Пьяченца» испытывает серьёзные финансовые проблемы. У клуба нет тренера, поэтому 19-летний футболист был вынужден зарегистрировать себя в протоколе матча в качестве наставника. Все футболисты первой команды «Про Пьяченцы» покинули клуб в статусе свободных агентов. В связи с этим клуб доигрывает сезон молодыми футболистами.

После матча «Кунео», набрав 29 очков, занимает 11-е место в турнирной таблице. «Про Пьяченца» (8) — на последнем, 20-м месте.

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