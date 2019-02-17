Матч итальянской Серии C закончился со счётом 20:0
В матче итальянской Серии С «Кунео» разгромил «Про Пьяченцу» со счётом 20:0.
В матче итальянской Серии С «Кунео» разгромил «Про Пьяченцу» со счётом 20:0.
Самым результативным игроком встречи стал Хишам Канис, который забил шесть голов. Пять мячей на счету Эдоардо Дефенди,
«Про Пьяченца» начала встречу в составе из семи футболистов. Ещё один игрок забыл паспорт, поэтому смог выйти на поле позднее, когда документ привёз его отец.
«Про Пьяченца» испытывает серьёзные финансовые проблемы. У клуба нет тренера, поэтому 19-летний футболист был вынужден зарегистрировать себя в протоколе матча в качестве наставника. Все футболисты первой команды «Про Пьяченцы» покинули клуб в статусе свободных агентов. В связи с этим клуб доигрывает сезон молодыми футболистами.
После матча «Кунео», набрав 29 очков, занимает 11-е место в турнирной таблице. «Про Пьяченца» (8) — на последнем, 20-м месте.