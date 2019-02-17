Матч итальянской Серии C закончился со счётом 20:0

Источник: РИА "Новости"

Самым результативным игроком встречи стал Хишам Канис, который забил шесть голов. Пять мячей на счету Эдоардо Дефенди, хет-триками отметились Микеле Эммауссо и Франческо Ди Стефано.

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«Про Пьяченца» начала встречу в составе из семи футболистов. Ещё один игрок забыл паспорт, поэтому смог выйти на поле позднее, когда документ привёз его отец.

«Про Пьяченца» испытывает серьёзные финансовые проблемы. У клуба нет тренера, поэтому 19-летний футболист был вынужден зарегистрировать себя в протоколе матча в качестве наставника. Все футболисты первой команды «Про Пьяченцы» покинули клуб в статусе свободных агентов. В связи с этим клуб доигрывает сезон молодыми футболистами.