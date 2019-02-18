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10:16 (мск), источник: Р-Спорт

Мбаппе принес ПСЖ победу над «Сент-Этьеном» в матче чемпионата Франции

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. «Пари Сен-Жермен» переиграл «Сент-Этьен» в выездном матче 25-го тура чемпионата Франции по футболу.

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Источник: AFP 2019

Встреча, состоявшаяся в воскресенье, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей, единственный гол на 73-й минуте забил Килиан Мбаппе.

Столичная команда, в активе которой 62 очка после 23 матчей, лидирует в Лиге 1, на 12 очков опережая идущий второй «Лилль», сыгравший на две встречи больше. «Сент-Этьен» (40) находится на пятом месте.

Сент-Этьен
0:1
Первый тайм: 0:0
ПСЖ
Футбол, Франция, Тур 2517.02.2019, 23:00 (МСК UTC+3)Stade Geoffroy-Guichard
Главные тренеры
Жан-Луи ГассеТомас Тухель
Голы
Кильян Мбаппе73′
Составы команд
16Стефан Рюффье
16Альфонс Ареола
90′
5Тимоте Колодзейчак
2Тиагу Силва
11Габриэл Силва
4Тило Керер
24Лоик Перрен
5Маркиньюс
6Янн М`Вила
13Дани Алвес
59′
7Реми Кабелла
8Леандро Паредес
8Юссеф Аит Беннассер
7Кильян Мбаппе
90+5′
10Вахби Хазри
41′
27Мусса Диаби
26Матье Дебюши
80′
14Хуан Бернат
50′60′
9Лоис Диони
31Колен Дагба
21Ромен Амума
71′
23Юлиан Дракслер
69′
27Роберт Берич
20Левен Кюрзава
90+4′
22Кевин Монне-Паке
86′
11Анхель Ди Мария
85′
18Арно Норден
3Преснель Кимпембе
Статистика
1Желтые карточки5
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
11Удары (всего)11
2Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
4Угловые5
8Фолы18
6Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяБенуа Бастьен(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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