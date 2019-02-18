Мбаппе принес ПСЖ победу над «Сент-Этьеном» в матче чемпионата Франции
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. «Пари Сен-Жермен» переиграл «Сент-Этьен» в выездном матче 25-го тура чемпионата Франции по футболу.
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. «Пари Сен-Жермен» переиграл «Сент-Этьен» в выездном матче 25-го тура чемпионата Франции по футболу.
Встреча, состоявшаяся в воскресенье, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей, единственный гол на 73-й минуте забил Килиан Мбаппе.
Столичная команда, в активе которой 62 очка после 23 матчей, лидирует в Лиге 1, на 12 очков опережая идущий второй «Лилль», сыгравший на две встречи больше. «Сент-Этьен» (40) находится на пятом месте.
|Жан-Луи Гассе
|Томас Тухель
|Кильян Мбаппе
|73′
|16
|Стефан Рюффье
|16
|Альфонс Ареола
90′
|5
|Тимоте Колодзейчак
|2
|Тиагу Силва
|11
|Габриэл Силва
|4
|Тило Керер
|24
|Лоик Перрен
|5
|Маркиньюс
|6
|Янн М`Вила
|13
|Дани Алвес
59′
|7
|Реми Кабелла
|8
|Леандро Паредес
|8
|Юссеф Аит Беннассер
|7
|Кильян Мбаппе
90+5′
|10
|Вахби Хазри
41′
|27
|Мусса Диаби
|26
|Матье Дебюши
80′
|14
|Хуан Бернат
50′60′
|9
|Лоис Диони
|31
|Колен Дагба
|21
|Ромен Амума
71′
|23
|Юлиан Дракслер
69′
|27
|Роберт Берич
|20
|Левен Кюрзава
90+4′
|22
|Кевин Монне-Паке
86′
|11
|Анхель Ди Мария
85′
|18
|Арно Норден
|3
|Преснель Кимпембе
|1
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|11
|Удары (всего)
|11
|2
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|5
|8
|Фолы
|18
|6
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Бенуа Бастьен(Франция)