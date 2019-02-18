Мбаппе принес ПСЖ победу над «Сент-Этьеном» в матче чемпионата Франции

Встреча, состоявшаяся в воскресенье, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей, единственный гол на 73-й минуте забил Килиан Мбаппе.

Столичная команда, в активе которой 62 очка после 23 матчей, лидирует в Лиге 1, на 12 очков опережая идущий второй «Лилль», сыгравший на две встречи больше. «Сент-Этьен» (40) находится на пятом месте.