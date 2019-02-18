Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
Нюрнберг
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
22:30
Рома
Болонья
Футбол. Зарубежный
23:00
Уэска
Атлетик
Футбол. Зарубежный
17.02
Сент-Этьен0
ПСЖ1
Футбол. Зарубежный
17.02
Бетис1
Алавес1
Футбол. Зарубежный
17.02
Наполи0
Торино0
Все события
Фоторепортажи
14Еврофутбол: «Реал» победил «Атлетико», «Челси» проиграл 0:6
7Зобнину — 25. Главные кадры карьеры
10:23 (мск), источник: Р-Спорт

«Спортинг» разгромил «Брагу» в матче чемпионата Португалии

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. «Спортинг» одержал крупную победу над «Брагой» в домашнем матче 22-го тура чемпионата Португалии по футболу.

Наверх
Источник: AFP 2019

Встреча, состоявшаяся в Лиссабоне, завершилась со счетом 3:0, голы забили Бруну Фернандеш (33-я минута) и Бас Дост (50, с пенальти, 68).

«Брага» (49 очков) занимает третье место в турнирной таблице, «Спортинг» (45) — четвертое.

Спортинг
НовостиМатчиСоставСтатистика
Брага
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 В Европе назвали лучшего вратаря в истории. Им оказался русский
Папа может: сногсшибательная дочь чемпиона мира, которая вас очарует
Овечкин - 4-й игрок в НХЛ, забросивший 40 шайб в 10 сезонах
Французские биатлонисты выиграли смешанную эстафету на этапе КМ
Российский форвард признан третьей звездой дня в НХЛ
Принц Саудовской Аравии не намерен покупать «Манчестер Юнайтед»
«Решил драться»: Минаков обратился к фанатам после поражения
Каталония сломала Мадрид. «Реал» дома проиграл «Жироне»
Команда Леброна победила Команду Янниса в Матче всех звезд НБА
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь