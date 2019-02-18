«Спортинг» разгромил «Брагу» в матче чемпионата Португалии
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. «Спортинг» одержал крупную победу над «Брагой» в домашнем матче 22-го тура чемпионата Португалии по футболу.
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. «Спортинг» одержал крупную победу над «Брагой» в домашнем матче 22-го тура чемпионата Португалии по футболу.
Встреча, состоявшаяся в Лиссабоне, завершилась со счетом 3:0, голы забили Бруну Фернандеш (33-я минута) и Бас Дост (50, с пенальти, 68).
«Брага» (49 очков) занимает третье место в турнирной таблице, «Спортинг» (45) — четвертое.