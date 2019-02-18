«Бетис» и «Алавес» сыграли вничью в матче чемпионата Испании
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. «Бетис» сыграл вничью с «Алавесом» в матче 24-го тура чемпионата Испании футболу.
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. «Бетис» сыграл вничью с «Алавесом» в матче 24-го тура чемпионата Испании футболу.
Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Севилье, завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев гол на 15-й минуте забил Джовани Ло Чельсо, Гильермо Марипан восстановил равновесие на 28-й.
|Солар Кике Сетьен
|Абелардо
|Джовани Ло Сельсо
|15′
|Гильермо Марипан(Ксимо Наварро)
|28′
|13
|Пау Лопес
|1
|Фернандо Флорес Пачеко
|4
|Зухаир Феддаль
|5
|Виктор Сиснерос Лагуардия
|5
|Марк Бартра
|6
|Гильермо Марипан
|23
|Аисса Манди
83′
|15
|Ксимо Наварро
|6
|Серхио Каналес
44′
|8
|Исла Томас Пина
|14
|Виллиам Карвалью
|20
|Дарко Брашанац
|18
|Андрес Гуардадо
12′
|12
|Хонатан Кальери
|21
|Джовани Ло Сельсо
|23
|Хони
|19
|Антонио Барраган
68′
|3
|Рубен Дуарте
9′59′
|17
|Санчес Родригес Хоакин
|17
|Адриан Марин
|10
|Родригес Руис Хесе
64′
|22
|Мубарак Вакасо
59′
|7
|Серхио Леон
|19
|Мануэль Гарсия
|22
|Диего Лайнес
73′75′
|11
|Такаси Инуи
83′
|16
|Лорен Морон
|9
|Диего Ролан
|4
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|19
|Удары (всего)
|6
|10
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|3
|10
|Фолы
|12
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Антонио Матеу Лаос(Испания)