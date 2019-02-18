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10:34 (мск), источник: Р-Спорт

«Бетис» и «Алавес» сыграли вничью в матче чемпионата Испании

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. «Бетис» сыграл вничью с «Алавесом» в матче 24-го тура чемпионата Испании футболу.

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Источник: Reuters

Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Севилье, завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев гол на 15-й минуте забил Джовани Ло Чельсо, Гильермо Марипан восстановил равновесие на 28-й.

Вконтакте
Бетис
1:1
Первый тайм: 1:1
Алавес
Футбол, Испания, Тур 2417.02.2019, 22:45 (МСК UTC+3)Benito Villamarin (Manuel Ruiz de Lopera)
Главные тренеры
Солар Кике СетьенАбелардо
Голы
Джовани Ло Сельсо15′
Гильермо Марипан(Ксимо Наварро)28′
Составы команд
13Пау Лопес
1Фернандо Флорес Пачеко
4Зухаир Феддаль
5Виктор Сиснерос Лагуардия
5Марк Бартра
6Гильермо Марипан
23Аисса Манди
83′
15Ксимо Наварро
6Серхио Каналес
44′
8Исла Томас Пина
14Виллиам Карвалью
20Дарко Брашанац
18Андрес Гуардадо
12′
12Хонатан Кальери
21Джовани Ло Сельсо
23Хони
19Антонио Барраган
68′
3Рубен Дуарте
9′59′
17Санчес Родригес Хоакин
17Адриан Марин
10Родригес Руис Хесе
64′
22Мубарак Вакасо
59′
7Серхио Леон
19Мануэль Гарсия
22Диего Лайнес
73′75′
11Такаси Инуи
83′
16Лорен Морон
9Диего Ролан
Статистика
4Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
19Удары (всего)6
10Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
6Угловые3
10Фолы12
0Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяАнтонио Матеу Лаос(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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