Принц Саудовской Аравии не намерен покупать «Манчестер Юнайтед»

До этого СМИ утверждали, что член королевской семьи был готов приобрести клуб за $4,8 млрд. Отмечалось, что предложение будет сделано при условии, что «Манчестер Юнайтед» гарантирует себе участие в Лиге чемпионов следующего сезона. Американская семья Глейзеров, владеющая клубом с 2005 года, приобрела клуб за $1,013 млрд.