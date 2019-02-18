Принц Саудовской Аравии не намерен покупать «Манчестер Юнайтед»
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд не заинтересован в приобретении английского «Манчестер Юнайтед».
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд не заинтересован в приобретении английского «Манчестер Юнайтед».
Министр информации Саудовской Аравии Турки
До этого СМИ утверждали, что член королевской семьи был готов приобрести клуб за $4,8 млрд. Отмечалось, что предложение будет сделано при условии, что «Манчестер Юнайтед» гарантирует себе участие в Лиге чемпионов следующего сезона. Американская семья Глейзеров, владеющая клубом с 2005 года, приобрела клуб за $1,013 млрд.
«Новость о том, что принц Мухаммед бен Сальман, хотел приобрести “Манчестер Юнайтед”, была полностью ложной. Клуб провел встречу с Государственным инвестиционным фондом Саудовской Аравии, чтобы обсудить возможность спонсорства. Сделка не состоялась», — сообщил министр информации.
«Манчестер Юнайтед» занимает четвертое место в таблице Английской