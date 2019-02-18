СМИ сообщили о переходе футболиста сборной Румынии в «Астану» и деталях контракта

Права на Ротариу принадлежат бельгийскому «Брюгге», в который он перешел в 2017 году. Далее он был отдан в аренду сначала бельгийскому «Мускрон-Перювельз», а затем голландскому «АЗ Алкмар».

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Как сообщает издание, Ротариу перешел в «Астану» на правах аренды, договор рассчитан на шесть месяцев. После казахстанский клуб может выкупить права на футболиста.