СМИ сообщили о переходе футболиста сборной Румынии в «Астану» и деталях контракта
23-летний футболист сборной Румынии Дорин Ротариу перешел в «Астану», сообщает gsp.ro.
23-летний футболист сборной Румынии Дорин Ротариу перешел в «Астану», сообщает gsp.ro.
Права на Ротариу принадлежат бельгийскому «Брюгге», в который он перешел в 2017 году. Далее он был отдан в аренду сначала бельгийскому «Мускрон-Перювельз», а затем голландскому «АЗ Алкмар».
Как сообщает издание, Ротариу перешел в «Астану» на правах аренды, договор рассчитан на шесть месяцев. После казахстанский клуб может выкупить права на футболиста.
Ротариу выступал за сборную Румынии до 19 лет, где провел восемь матчей, а также играл за команду до 21 года, проведя 14 встреч. С 2016 года является игроком национальной сборной Румынии, где уже успел сыграть девять матчей и забить один гол.