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11:19 (мск), источник: Vesti.kz

СМИ сообщили о переходе футболиста сборной Румынии в «Астану» и деталях контракта

23-летний футболист сборной Румынии Дорин Ротариу перешел в «Астану», сообщает gsp.ro.

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Права на Ротариу принадлежат бельгийскому «Брюгге», в который он перешел в 2017 году. Далее он был отдан в аренду сначала бельгийскому «Мускрон-Перювельз», а затем голландскому «АЗ Алкмар».

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Как сообщает издание, Ротариу перешел в «Астану» на правах аренды, договор рассчитан на шесть месяцев. После казахстанский клуб может выкупить права на футболиста.

Ротариу выступал за сборную Румынии до 19 лет, где провел восемь матчей, а также играл за команду до 21 года, проведя 14 встреч. С 2016 года является игроком национальной сборной Румынии, где уже успел сыграть девять матчей и забить один гол.

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