Зидан обозначил два условия при подписании контракта с «Челси»

Источник: РИА "Новости"

Бывший наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан может перебраться в чемпионат Англии.

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Как сообщает The SUN, французский специалист подпишет контракт с «Челси» только в том случае, если лондонский клуб выполнит его два условия.

Отмечается, что Зидан хочет получить от руководства «синих» 200 млн фунтов на усиление состава. Также он попросил боссов «Челси» сохранить в составе бельгийского полузащитника Эдена Азара, который близок к переходу в «Реал».