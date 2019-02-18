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12:45 (мск), источник: Советский спорт

Зидан обозначил два условия при подписании контракта с «Челси»

Ранее сообщалось, что специалист возглавит «Ювентус».

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Источник: РИА "Новости"

Бывший наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан может перебраться в чемпионат Англии.

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Как сообщает The SUN, французский специалист подпишет контракт с «Челси» только в том случае, если лондонский клуб выполнит его два условия.

Отмечается, что Зидан хочет получить от руководства «синих» 200 млн фунтов на усиление состава. Также он попросил боссов «Челси» сохранить в составе бельгийского полузащитника Эдена Азара, который близок к переходу в «Реал».

По слухам, столичный клуб утратил доверие к нынешнему тренеру команды Маурицио Сарри. На данный момент его подопечные занимают 6-е место в таблице премьер-лиги.

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