Зидан обозначил два условия при подписании контракта с «Челси»
Ранее сообщалось, что специалист возглавит «Ювентус».
Ранее сообщалось, что специалист возглавит «Ювентус».
Бывший наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан может перебраться в чемпионат Англии.
Как сообщает The SUN, французский специалист подпишет контракт с «Челси» только в том случае, если лондонский клуб выполнит его два условия.
Отмечается, что Зидан хочет получить от руководства «синих» 200 млн фунтов на усиление состава. Также он попросил боссов «Челси» сохранить в составе бельгийского полузащитника Эдена Азара, который близок к переходу в «Реал».
По слухам, столичный клуб утратил доверие к нынешнему тренеру команды Маурицио Сарри. На данный момент его подопечные занимают 6-е место в таблице