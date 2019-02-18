«Кардифф» может подать в суд на «Нант» из-за смерти Салы

Источник: Reuters

Суд произойдет, если в официальном сообщении будет указано, что Эмилиано Сала погиб из-за пилота, у которого не было правильной лицензии.

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Стоит отметить, что Сала был похоронен в субботу в своем родном городе Прогресо в Аргентине. Среди присутствующих был и менеджер «Кардиффа» Нил Уорнок.

Самолет, на борту которого находился 28-летний аргентинский футболист, пропал с радаров во время полета над Ла-Маншем 21 января. 8 февраля тело, найденное на месте крушения самолета, опознали как тело спортсмена.

Сала выступал за «Нант» с 2015 года, провел 133 матча, оформил 48 голов и исполнил 13 голевых передач.