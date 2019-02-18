МЮ снова задумался о смене тренера
«Манчестер Юнайтед» готов заплатить 34 млн фунтов стерлингов за возглавляющего лондонский «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино.
«Манчестер Юнайтед» готов заплатить 34 млн фунтов стерлингов за возглавляющего лондонский «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино.
Если в конечном итоге клуб сочтет аргентинца подходящим человеком для замены временного наставника Оле Гуннара Сольскьяера, исполнительный
В настоящий момент «манкунианцы» с 51 очком занимают четвертое место в Английской
«Шпоры» же идут с 60 баллами третьим.
Ранее Эд Вудворд заявлял, что руководство клуба в восторге от улучшения игры команды после прихода исполняющего обязанности главного тренера