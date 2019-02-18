МЮ снова задумался о смене тренера

Источник: Reuters

Если в конечном итоге клуб сочтет аргентинца подходящим человеком для замены временного наставника Оле Гуннара Сольскьяера, исполнительный вице-президент «красных дьяволов» Эд Вудворд заплатит положенную сумму, передает The Sun.

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В настоящий момент «манкунианцы» с 51 очком занимают четвертое место в Английской премьер-лиге (АПЛ).

«Шпоры» же идут с 60 баллами третьим.