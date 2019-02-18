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14:28 (мск), источник: Vesti.kz

ФК «Актобе» выступил с заявлением о снятии шести очков

Сегодня, 18 февраля, стало известно, что ФИФА сняла с ФК «Актобе» шесть очков и теперь клубу предстоит начать КПЛ-2019 с минусом. Ситуацию прокомментировал спортивный директор ФК «Актобе» Игорь Кистер.

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«Изначально, в 2016 году, расторгнув трудовое соглашение с Аделейе, клуб не погасил задолженность по заработной плате, не оплатил компенсацию. Несмотря на неоднократное обращение футболиста к прежнему руководству клуба, его всячески игнорировали. Вследствие чего Аделейе подал документы в ФИФА. Уведомление от ФИФА о возможных санкциях пришло еще в марте 2017 года, но в течение года оно не рассматривалось. В результате этого, в июле 2018 в клуб пришло уведомление о дальнейших санкциях. В ноябре нам дали 30 дней на погашение полной задолженности перед футболистом. Так как к ноябрю 2018 года ФК “Актобе” должен был погашать в экстренном порядке долги и перед многими другими игроками, по которым была угроза получить дополнительные санкции, а также в связи с отсутствием финансирования в необходимом объеме, полную сумму задолженности Айоделе Аделейе выплатить не удалось — автоматически были сняты 6 очков. Погасить задолженность в полном объеме перед Аделейе удалось только в январе 2019 года. Клуб будет ходатайствовать перед ФИФА о возврате очков, так как “Актобе” на данный момент погасил всю задолженность перед футболистом», — приводит слова Игоря Кистера официальная страница ФК «Актобе» ВКонтакте.

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Стоит отметить, что санкция в виде снятия шести очков с ФК «Актобе» в чемпионате Казахстана по футболу применена решением Дисциплинарного комитета ФИФА по делу о невыплате задолженности футболисту-профессионалу Айоделе Аделейе. В итоге «Актобе» начнет сезон 2019 года с минусом в шесть очков в турнирной таблице.

Напомним, «Актобе» увяз в многомиллионных долгах, тянущихся с 2014 года. Клуб задолжал не только футболистам, но и поставщикам за различные услуги. Некоторые бывшие игроки команды обратились с жалобами в ФИФА, в связи с чем еще в 2018 году c «красно-белых» сняли шесть очков в связи с задолженностью перед Данило Неко. В предыдущем чемпионате клуб финишировал на седьмом месте.

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