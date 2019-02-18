ФК «Актобе» выступил с заявлением о снятии шести очков

«Изначально, в 2016 году, расторгнув трудовое соглашение с Аделейе, клуб не погасил задолженность по заработной плате, не оплатил компенсацию. Несмотря на неоднократное обращение футболиста к прежнему руководству клуба, его всячески игнорировали. Вследствие чего Аделейе подал документы в ФИФА. Уведомление от ФИФА о возможных санкциях пришло еще в марте 2017 года, но в течение года оно не рассматривалось. В результате этого, в июле 2018 в клуб пришло уведомление о дальнейших санкциях. В ноябре нам дали 30 дней на погашение полной задолженности перед футболистом. Так как к ноябрю 2018 года ФК “Актобе” должен был погашать в экстренном порядке долги и перед многими другими игроками, по которым была угроза получить дополнительные санкции, а также в связи с отсутствием финансирования в необходимом объеме, полную сумму задолженности Айоделе Аделейе выплатить не удалось — автоматически были сняты 6 очков. Погасить задолженность в полном объеме перед Аделейе удалось только в январе 2019 года. Клуб будет ходатайствовать перед ФИФА о возврате очков, так как “Актобе” на данный момент погасил всю задолженность перед футболистом», — приводит слова Игоря Кистера официальная страница ФК «Актобе» ВКонтакте.