Интерес «МЮ» и охота от самого опасного человека румынского футбола. Кого подписала «Астана»

Источник: AP 2019

23-летний Ротариу — воспитанник «Политехники» из его родного города Тимишиора. Но уже в юном возрасте его забрали в один из самых больших клубов страны — «Динамо» Бухарест.

С 2013-го по 2017-й год Ротариу провел там больше 100 игр и забил 22 мяча. Он стал котироваться, как один из самых талантливых игроков страны. Но были и сложности, так в конце сезона 2015/16 произошла трагедия, которая очень сильно задела футболиста.

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Прямо во время матча чемпионата Румынии «Динамо» — «Виторул» умер игрок команды из Бухареста Патрик Экенг. Камерунец вышел на замену и спустя семь минут упал на газон. Одним из первых к одноклубнику подбежал Дорин, после чего было заметно, что Ротариу оказался в растерянности от увиденного.

Экенг был одним из его лучших друзей в команде. После трагедии Ротариу не ел несколько дней после трагедии, а многие игроки не могли выйти на тренировку.

Однако в том же году Ротариу впервые вызвали в национальную сборную Румынии. В октябре 2016 года он даже приезжал в Астану на матч квалификации ЧМ-2018, но так и остался в запасе — Казахстан тогда разошелся с румынами нулевой ничьей на «Астана Арене».

В 2017 году Ротариу подписал контракт с бельгийским «Брюгге». Новый этап карьеры представлялся светлым — зарплата 400 тысяч евро в год, плюс бонусы, а также квартира от клуба и представительский Mercedes-Benz E-класса. Но прошло два года, а на счету игрока лишь 12 матчей за свой клуб: переход в «Астану» — это уже третья аренда румынского футболиста.

До Казахстана вингер отыграл год в «Мускроне» — скромной бельгийской команде. После чего сменил клуб и чемпионат, перебравшись в голландский АЗ. За алкмарцев он успел сыграть против «Кайрата» в квалификации ЛЕ, но, как мы помним, голландцы проиграли ту дуэль.

У Ротариу совсем не пошло в Эредевизие: на старте сезона он появлялся на замену, а потом и вовсе перестал получать даже минимальное игровое время.

В родной Румынии не забыли про Дорина и тут включился самый авторитетный клуб страны «Стяуа» и в частности его одиозный президент Джиджи Бекали.

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Несколько лет назад Бекали сидел в тюрьме, но все равно управлял клубом. Так вот, по сообщениям румынской прессы Бекали отчаянно желал подписать Ротариу, когда тот еще был игроком «Динамо». В этот раз на Дорина снова вышли представители «Стяуа», но он отказался заявив, что хочет играть за пределами страны.

Зимой у Дорина были варианты из Голландии, Бельгии, Португалии и Германии. Самый возможный — «Арминия Билефельд». Все детали были улажены, но Дорин не прошел медосмотр, немцы выявили у игрока некоторые проблемы со здоровьем и отказались от трансфера.

Карьера Ротариу на старте была очень многообещающей. В 2014 году им интересовался «Манчестер Юнайтед» — игрок даже встречался в Бухаресте с представителями английского гранда.

«Они хотели познакомиться лично, получше узнать мой характер. Они показали, что интересуются мной и продолжат следить за моим выступлением. Все это очень мотивирует меня», — заявил тогда Ротариу в интервью Sport.ro.

В «Астана» Ротариу переходит до лета с правом возможного выкупа. Сам Дорин пока удивлен лишь одному факту — как можно начинать сезон весной?