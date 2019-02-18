Головин рассказал, кто помог ему оказаться в «Монако»
Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал, кто помог ему оказаться в стане французского клуба, сообщает «Советский спорт».
Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал, кто помог ему оказаться в стане французского клуба, сообщает «Советский спорт».
«Отставка Вадима Васильева? Очень благодарен этому человеку. Во многом благодаря ему я оказался в “Монако”. С первого дня получил от него полную поддержку, и это было очень важно для меня», — сказал футболист.
Головин также прокомментировал последние результаты «монегасков».
«Сейчас в команде хороший эмоциональный фон. Мы стали набирать очки, это радует. Да и по игре есть уверенность, что мы двигаемся в правильном направлении. Но все будет решаться в следующих матчах», — добавил он.