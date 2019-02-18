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18:31 (мск), источник: Р-Спорт

«Зенит» намерен подписать контракт с полузащитником «Ромы», пишут СМИ

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Санкт-петербургский «Зенит» заинтересован в трансфере аргентинского футболиста Хавьера Пасторе, который выступает за итальянскую «Рому», сообщает Calciomercatoweb.

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Источник: AFP 2019
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Отмечается, что петербургский клуб намерен оформить переход до последнего дня трансферного окна, которое в России закроется 26 февраля. По информации СМИ, руководство «Ромы» не против перехода, но сам футболист не хочет переезжать в Россию и планирует остаться в Риме хотя бы до лета.

Пасторе перешел в «Рому» летом 2018 года из французского «Пари Сен-Жермен», сумма трансфера составила 25 миллионов евро, однако с тех пор игрок провел за итальянскую команду только 10 матчей в чемпионате Италии, в которых забил два мяча. За «ПСЖ» Пасторе выступал с 2011 по 2018 год, а в 2009—2011 годах играл за «Палермо».

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