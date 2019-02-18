Голы новых легионеров и Эсеолы принесли «Кайрату» победу над клубом российской премьер-лиги
Футболисты «Кайрата» обыграли тульский «Арсенал» из российской
Футболисты «Кайрата» обыграли тульский «Арсенал» из российской
Игра прошла сегодня, 18 февраля, в рамках сборов в Турции и завершилась со счетом 3:2. У «Кайрата» на 41-й минуте забил сербский защитник Раде Дугалич, на 59-й — польский хавбек Конрад Вжесиньски, а на 61-й стал украинский форвард Адеринсола Эсеола.
В составе «Арсенала» на 51-й минуте отличился полузащитник Зелимхан Бакаев, а на 73-й пенальти реализовал Резиуан Мирзов.
Отметим, что Дугалич и Вжесиньски перешли в «Кайрат» в зимнее окно. Серб ранее играл за российский «Енисей», а поляк выступал на родине за «Заглембе Сосновец».
Добавим, что «Кайрат» в 2018 году в четвертый раз подряд стал серебряным призером КПЛ, а «Арсенал» ушел на зимний перерыв в своем чемпионате на 11-м месте из 16 команд.