Голы новых легионеров и Эсеолы принесли «Кайрату» победу над клубом российской премьер-лиги

Источник: РИА "Новости"

Игра прошла сегодня, 18 февраля, в рамках сборов в Турции и завершилась со счетом 3:2. У «Кайрата» на 41-й минуте забил сербский защитник Раде Дугалич, на 59-й — польский хавбек Конрад Вжесиньски, а на 61-й стал украинский форвард Адеринсола Эсеола.

В составе «Арсенала» на 51-й минуте отличился полузащитник Зелимхан Бакаев, а на 73-й пенальти реализовал Резиуан Мирзов.

Отметим, что Дугалич и Вжесиньски перешли в «Кайрат» в зимнее окно. Серб ранее играл за российский «Енисей», а поляк выступал на родине за «Заглембе Сосновец».