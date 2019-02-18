Судья удалил футболиста, вернул на поле и вновь удалил

На 74-й минуте Ласык удалил с поля защитника «Легии» Вильяма Реми за вторую желтую карточку, затем решил пересмотреть эпизод. В результате судья вновь вызвал футболиста на поле и отменил вторую желтую карточку. Однако, когда Реми собирался вступить в игру, Ласык показал ему прямую красную карточку.