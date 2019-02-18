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22:11 (мск), источник: Lenta.Ru

Судья удалил футболиста, вернул на поле и вновь удалил

Главный судья матча чемпионата Польши между «Легией» и «Краковией» Петр Ласык изменил свое решение, обратившись к системе видеопомощи арбитрам (VAR). Видео появилось на сайте Przegląd Sportowy.

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Источник: РИА "Новости"

На 74-й минуте Ласык удалил с поля защитника «Легии» Вильяма Реми за вторую желтую карточку, затем решил пересмотреть эпизод. В результате судья вновь вызвал футболиста на поле и отменил вторую желтую карточку. Однако, когда Реми собирался вступить в игру, Ласык показал ему прямую красную карточку.

Во время загрузки произошла ошибка.

Футболист был удален за умышленную грубую игру на сопернике. Матч завершился победой «Краковии» со счетом 2:0.

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