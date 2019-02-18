Кудряшов забил победный гол в первом матче за «Истанбул» в чемпионате Турции по футболу
ТАСС, 18 февраля. «Истанбул» одержал победу над «Антальяспором» со счетом 1:0 в гостевом матче 22-го тура чемпионата Турции по футболу.
ТАСС, 18 февраля. «Истанбул» одержал победу над «Антальяспором» со счетом 1:0 в гостевом матче 22-го тура чемпионата Турции по футболу.
Мяч на 33-й минуте забил защитник сборной России Федор Кудряшов, для которого этот матч стал первым в составе «Истанбула». Футболист перешел в турецкую команду из казанского «Рубина» в январе этого года. Кроме того, на 27-й минуте Кудряшов получил желтую карточку.
В турнирной таблице «Истанбул» занимает первое место, набрав 48 очков и на 6 очков опережая «Галатасарай», который идет на второй позиции. «Антальяспор» с 29 очками занимает девятое место.
В следующем туре «Истанбул» примет «Бурсаспор» 23 февраля.