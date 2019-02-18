Кудряшов забил победный гол в первом матче за «Истанбул» в чемпионате Турции по футболу

Мяч на 33-й минуте забил защитник сборной России Федор Кудряшов, для которого этот матч стал первым в составе «Истанбула». Футболист перешел в турецкую команду из казанского «Рубина» в январе этого года. Кроме того, на 27-й минуте Кудряшов получил желтую карточку.