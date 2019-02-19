«Боруссия» не смогла обыграть худшую команду бундеслиги. Отрыв от «Баварии» всего 3 очка
«Боруссия» сыграла вничью с «Нюрнбергом» в матче 22-го тура чемпионата Германии (0:0).
«Боруссия» сыграла вничью с «Нюрнбергом» в матче 22-го тура чемпионата Германии (0:0).
Потеряв очки, дортмундская команда позволила «Баварии», победившей «Аугсбург» (3:2), сократить отрыв в турнирной таблице до трех очков.
«Боруссия» не может победить в бундеслиге в трех матчах подряд — все три игры завершились ничейным результатом.
Команда Люсьена Фавра
|Марек Минтал
|Люсьен Фавр
|26
|Кристиан Матения
88′
|1
|Роман Бюрки
|4
|Жозе Алмейда Эвертон
|2
|Дан-Аксель Загаду
|22
|Энрико Валентини
|4
|Абду Диалло
|23
|Тим Лайбольд
|13
|Рафаэл Геррейру
|28
|Лукас Мюль
|7
|Джейдон Санчо
|18
|Ханно Беренс
|10
|Марио Гетце
|31
|Ондржей Петрак
|27
|Мариус Вольф
|27
|Матеус Перейра
|28
|Аксель Витсель
89′
|14
|Юя Кубо
85′
|33
|Юлиан Вайгль
|21
|Федерико Паласиос Мартинес
|6
|Томас Дилэйни
80′
|17
|Эдуард Левен
77′
|34
|Якоб Брун Ларсен
|8
|Роберт Бауэр
|20
|Максимиллиан Филипп
63′
|11
|Адам Зреляк
66′
|9
|Пако Алькасер
|9
|Микаэль Исхак
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|7
|Удары (всего)
|17
|2
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|12
|8
|Фолы
|9
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Харм Осмерс(Германия)