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01:01 (мск), источник: Sports.Ru

«Боруссия» не смогла обыграть худшую команду бундеслиги. Отрыв от «Баварии» всего 3 очка

«Боруссия» сыграла вничью с «Нюрнбергом» в матче 22-го тура чемпионата Германии (0:0).

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Источник: Sports.Ru

Потеряв очки, дортмундская команда позволила «Баварии», победившей «Аугсбург» (3:2), сократить отрыв в турнирной таблице до трех очков.

«Боруссия» не может победить в бундеслиге в трех матчах подряд — все три игры завершились ничейным результатом.

Команда Люсьена Фавра по-прежнему лидирует в турнирной таблице с 51 очком, у «Баварии» 48 очков. «Нюрнберг» замыкает таблицу с 13 очками.

Нюрнберг
0:0
Первый тайм: 0:0
Боруссия Д
Футбол, Германия, Тур 2218.02.2019, 22:30 (МСК UTC+3)Max-Morlock-Stadion
Главные тренеры
Марек МинталЛюсьен Фавр
Составы команд
26Кристиан Матения
88′
1Роман Бюрки
4Жозе Алмейда Эвертон
2Дан-Аксель Загаду
22Энрико Валентини
4Абду Диалло
23Тим Лайбольд
13Рафаэл Геррейру
28Лукас Мюль
7Джейдон Санчо
18Ханно Беренс
10Марио Гетце
31Ондржей Петрак
27Мариус Вольф
27Матеус Перейра
28Аксель Витсель
89′
14Юя Кубо
85′
33Юлиан Вайгль
21Федерико Паласиос Мартинес
6Томас Дилэйни
80′
17Эдуард Левен
77′
34Якоб Брун Ларсен
8Роберт Бауэр
20Максимиллиан Филипп
63′
11Адам Зреляк
66′
9Пако Алькасер
9Микаэль Исхак
Статистика
1Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
7Удары (всего)17
2Удары в створ6
0Штанги, перекладины0
3Угловые12
8Фолы9
1Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяХарм Осмерс(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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