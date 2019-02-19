«Боруссия» не смогла обыграть худшую команду бундеслиги. Отрыв от «Баварии» всего 3 очка

Потеряв очки, дортмундская команда позволила «Баварии», победившей «Аугсбург» (3:2), сократить отрыв в турнирной таблице до трех очков.

«Боруссия» не может победить в бундеслиге в трех матчах подряд — все три игры завершились ничейным результатом.