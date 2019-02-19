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01:03 (мск), источник: ТАСС

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Челси» и вышел в четвертьфинал Кубка Англии по футболу

ТАСС, 19 февраля. «Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Челси» со счетом 2:0 в гостевом матче 1/8 финала Кубка Англии по футболу.

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Источник: AP 2019

Забитыми мячами отметились Андер Эррера (31-я минута) и Поль Погба (45). В прошлом сезоне «Манчестер Юнайтед» и «Челси» играли в финале турнира, тогда победа осталась за командой из Лондона — 1:0.

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«Манчестер Юнайтед» обыграл «Челси» в гостях впервые с 28 октября 2012 года. Та встреча в рамках чемпионата Англии завершилась победой со счетом 3:2.

Следующий матч «Манчестер Юнайтед» проведет 24 февраля против лидера английского первенства «Ливерпуля». «Челси» 21 февраля предстоит сыграть ответную встречу 1/16 финала Лиги Европы против шведского «Мальмё». В первой игре победу одержал лондонский клуб — 2:1.

Четвертьфинальные пары определятся позднее в результате жеребьевки.

Результаты других матчей 1/8 финала Кубка Англии:

  • «Бристоль Сити» — «Вулверхэмптон» — 0:1;.
  • «Уимблдон» — «Миллуол» — 0:1;.
  • «Донкастер» — «Кристал Пэлас» — 0:2;.
  • «Ньюпорт» — «Манчестер Сити» — 1:4;.
  • «Суонси» — «Брентфорд» — 4:1;.
  • «Куинз Парк Рейнджерс» — «Уотфорд» — 0:1;.
  • «Брайтон» — «Дерби» — 2:1.
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