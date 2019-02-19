«Манчестер Юнайтед» обыграл «Челси» и вышел в четвертьфинал Кубка Англии по футболу
ТАСС, 19 февраля. «Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Челси» со счетом 2:0 в гостевом матче 1/8 финала Кубка Англии по футболу.
ТАСС, 19 февраля. «Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Челси» со счетом 2:0 в гостевом матче 1/8 финала Кубка Англии по футболу.
Забитыми мячами отметились Андер Эррера (31-я минута) и Поль Погба (45). В прошлом сезоне «Манчестер Юнайтед» и «Челси» играли в финале турнира, тогда победа осталась за командой из Лондона — 1:0.
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Челси» в гостях впервые с 28 октября 2012 года. Та встреча в рамках чемпионата Англии завершилась победой со счетом 3:2.
Следующий матч «Манчестер Юнайтед» проведет 24 февраля против лидера английского первенства «Ливерпуля». «Челси» 21 февраля предстоит сыграть ответную встречу 1/16 финала Лиги Европы против шведского «Мальмё». В первой игре победу одержал лондонский клуб — 2:1.
Четвертьфинальные пары определятся позднее в результате жеребьевки.
Результаты других матчей 1/8 финала Кубка Англии: