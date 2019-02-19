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08:21 (мск), источник: Р-Спорт

«Атлетик» победил «Уэску» в матче чемпионата Испании

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. «Атлетик» из Бильбао обыграл «Уэску» в выездном матче 24-го тура чемпионата Испании по футболу.

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Источник: AP 2019

Встреча, состоявшаяся в понедельник, завершилась со счетом 1:0. На 19-й минуте Рауль Гарсия реализовал пенальти.

«Уэска» (18 очков) находится на дне турнирной таблицы Примеры, «Атлетик» (30 очков) располагается на 11-й строчке.

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Уэска
0:1
Первый тайм: 0:1
Атлетик
Футбол, Испания, Тур 2418.02.2019, 23:00 (МСК UTC+3)El Alcoraz, 6729 зрителей
Главные тренеры
Франсиско РодригесГаиска Гаритано
Голы
Эскудеро Рауль Гарсия19′
Составы команд
13Роберто Сантамария
13Яго Эррерин
3Хавьер Эчейта
4Иньиго Мартинес
14Хорхе Майораль Пулидо
5Йерай Альварес
24Хорхе Мирамон
41′
12Юри Берчиче
6Бордонадо Мойсес Гомес
73′
21Андер Капа
32′
17Кристиан Ривера
6Микель Сан-Хосе
12Хави Галан
7Беньят Эчеварриа
22Энрик Гальего
42′
9Иньяки Уильямс
4Адриан Дьегес
68′68′
22Эскудеро Рауль Гарсия
86′
7Давид Феррейро
2Кенан Кодро
21Янхель Эррера
38′58′
10Гоньи Икер Муниаин
74′
20Хуанпи Аньор
11Иньиго Кордоба
19Эсекиэль Авила
72′
14Маркель Сусаэта
68′
9Кучо
19Перес Ибаи Гомес
Статистика
5Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
12Удары (всего)9
2Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
3Угловые5
16Фолы11
2Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяХосе Мария Санчес Мартинес(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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