«Атлетик» победил «Уэску» в матче чемпионата Испании
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. «Атлетик» из Бильбао обыграл «Уэску» в выездном матче 24-го тура чемпионата Испании по футболу.
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. «Атлетик» из Бильбао обыграл «Уэску» в выездном матче 24-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча, состоявшаяся в понедельник, завершилась со счетом 1:0. На 19-й минуте Рауль Гарсия реализовал пенальти.
«Уэска» (18 очков) находится на дне турнирной таблицы Примеры, «Атлетик» (30 очков) располагается на 11-й строчке.
|Франсиско Родригес
|Гаиска Гаритано
|Эскудеро Рауль Гарсия
|19′
|13
|Роберто Сантамария
|13
|Яго Эррерин
|3
|Хавьер Эчейта
|4
|Иньиго Мартинес
|14
|Хорхе Майораль Пулидо
|5
|Йерай Альварес
|24
|Хорхе Мирамон
41′
|12
|Юри Берчиче
|6
|Бордонадо Мойсес Гомес
73′
|21
|Андер Капа
32′
|17
|Кристиан Ривера
|6
|Микель Сан-Хосе
|12
|Хави Галан
|7
|Беньят Эчеварриа
|22
|Энрик Гальего
42′
|9
|Иньяки Уильямс
|4
|Адриан Дьегес
68′68′
|22
|Эскудеро Рауль Гарсия
86′
|7
|Давид Феррейро
|2
|Кенан Кодро
|21
|Янхель Эррера
38′58′
|10
|Гоньи Икер Муниаин
74′
|20
|Хуанпи Аньор
|11
|Иньиго Кордоба
|19
|Эсекиэль Авила
72′
|14
|Маркель Сусаэта
68′
|9
|Кучо
|19
|Перес Ибаи Гомес
|5
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|12
|Удары (всего)
|9
|2
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|5
|16
|Фолы
|11
|2
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Хосе Мария Санчес Мартинес(Испания)