Стали известны соперники «Ман Сити» и МЮ в ¼ финала Кубка Англии

Из оставшихся участников Кубка Англии чаще всех трофей выигрывал «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы становились обладателями Кубка Англии 12 раз и уступают по этому показателю только «Арсеналу» (13). «Манчестер Сити» выигрывали трофей пять раз, «Вулверхэмптон» (4). Остальные команды трофей не выигрывали, но все, кроме «Суонси Сити», доходили до финала — «Кристал Пэлас» — дважды, «Брайтон энд Хоув Альбион», «Уотфорд» и «Миллуолл» — по одному разу.