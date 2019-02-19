«Бенфика» разгромила «Авеш» в матче чемпионата Португалии
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. «Бенфика» нанесла разгромное поражение «Авешу» в гостевом матче 22-го тура чемпионата Португалии по футболу.
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. «Бенфика» нанесла разгромное поражение «Авешу» в гостевом матче 22-го тура чемпионата Португалии по футболу.
Встреча, состоявшаяся в понедельник, завершилась со счетом 3:0. Авторами забитых мячей стали Харис Сеферович (3-я минута), Рафа Силва (36) и Франсиску Феррейра (59), который был удален с поля на 64-й минуте.
«Бенифка» (53 очка) занимает второе место в турнирной таблице, «Авеш» (21) — 16-е.