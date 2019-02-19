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08:49 (мск), источник: Р-Спорт

«Бенфика» разгромила «Авеш» в матче чемпионата Португалии

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. «Бенфика» нанесла разгромное поражение «Авешу» в гостевом матче 22-го тура чемпионата Португалии по футболу.

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Источник: Reuters

Встреча, состоявшаяся в понедельник, завершилась со счетом 3:0. Авторами забитых мячей стали Харис Сеферович (3-я минута), Рафа Силва (36) и Франсиску Феррейра (59), который был удален с поля на 64-й минуте.

«Бенифка» (53 очка) занимает второе место в турнирной таблице, «Авеш» (21) — 16-е.

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