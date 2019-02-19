Сульшер: МЮ идеально сыграл в обороне в матче Кубка Англии с «Челси»

Источник: AP 2019

В понедельник «МЮ» на выезде победил «Челси» со счетом 2:0 и вышел в четвертьфинал Кубка Англии.

«Сегодня мы провели фантастический матч, наш тактический план сработал. Мы просили полузащитников прессинговать игроков соперника ближе к их воротам, а также входить в штрафную, и это дало результат. Во втором тайме мы оборонялись фантастически», — приводит Би-би-си слова Сульшера.

«Челси» — хорошая команда, у них есть свой стиль игры… Мы безупречно сыграли в защите, сумели не пропустить. Это отличный результат. После матча Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен» нас критиковали, а сегодня все выполнили задачи, которые перед ними ставились, — добавил он.