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08:59 (мск), источник: Р-Спорт

Сульшер: МЮ идеально сыграл в обороне в матче Кубка Англии с «Челси»

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Футболисты «Манчестер Юнайтед» безошибочно сыграли в защите в матче 1/8 финала Кубка Англии с лондонским «Челси», заявил исполняющий обязанности главного тренера манкунианцев Уле-Гуннар Сульшер.

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Источник: AP 2019

В понедельник «МЮ» на выезде победил «Челси» со счетом 2:0 и вышел в четвертьфинал Кубка Англии.

«Сегодня мы провели фантастический матч, наш тактический план сработал. Мы просили полузащитников прессинговать игроков соперника ближе к их воротам, а также входить в штрафную, и это дало результат. Во втором тайме мы оборонялись фантастически», — приводит Би-би-си слова Сульшера.

«Челси» — хорошая команда, у них есть свой стиль игры… Мы безупречно сыграли в защите, сумели не пропустить. Это отличный результат. После матча Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен» нас критиковали, а сегодня все выполнили задачи, которые перед ними ставились, — добавил он.

Соперником «Юнайтед» в четвертьфинале Кубка Англии будет «Вулверхэмптон».

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