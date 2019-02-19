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15:31 (мск), источник: Газета.Ру

Футбольный клуб оштрафовали за шпионаж за соперником по матчу

Английская футбольная лига наказала «Лидс Юнайтед» за шпионаж за командой «Дерби Каунти», сообщает The Times.

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Главный тренер обвиняемого клуба Марсело Бьелса отправил своего помощника шпионить за подготовкой команды Фрэнка Лэмпарда перед матчем 27-го тура Чемпионшипа с «Дерби» (2:0).

«Каунти» обратили внимание на незнакомца и вызвали правоохранительные органы. Полиция установила, что человек является сотрудником «Лидса». Позже Бьелса взял ответственность за случившееся на себя.

В итоге клуб получил предупреждение от лиги, а также штраф в размере £200 тыс.

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