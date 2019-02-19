Футбольный клуб оштрафовали за шпионаж за соперником по матчу

Главный тренер обвиняемого клуба Марсело Бьелса отправил своего помощника шпионить за подготовкой команды Фрэнка Лэмпарда перед матчем 27-го тура Чемпионшипа с «Дерби» (2:0).

«Каунти» обратили внимание на незнакомца и вызвали правоохранительные органы. Полиция установила, что человек является сотрудником «Лидса». Позже Бьелса взял ответственность за случившееся на себя.