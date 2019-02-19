Собака погибшего в авиакатастрофе футболиста пришла на похороны хозяина
Собака погибшего нападающего «Кардифф Сити» Эмилиано Салы пришла на похороны хозяина. Об этом сообщает The Sun.
Собака погибшего нападающего «Кардифф Сити» Эмилиано Салы пришла на похороны хозяина. Об этом сообщает The Sun.
Прощание с футболистом состоялось 17 февраля в аргентинском городе Прогресо. Черный лабрадор по имени Нала пришел на похороны вместе с сестрой погибшего Роминой Салой. После смерти Эмилиано она забрала животное себе.
Мы и не думали отдавать Налу в приют. Проясняю это, чтобы люди не беспокоились.
По информации британского таблоида, Нала стала одной из причин возвращения футболиста во Францию — он отвел ее к ветеринару, чтобы начать процесс перевозки питомца в Уэльс.
Самолет с аргентинцем на борту разбился 22 января. Сала летел частным рейсом из Нанта в Кардифф. Незадолго до этого он перешел в клуб Английской
4 февраля на месте крушения самолета было обнаружено и опознано тело футболиста. Помимо него, на борту находился пилот Дэвид Айботтсон, который пока считается пропавшим без вести.