Марсело хочет уйти из «Реала»
Защитник мадридского «Реала» Марсело хочет сменить клуб в летнее трансферное окно, сообщает СОРЕ.
Защитник мадридского «Реала» Марсело хочет сменить клуб в летнее трансферное окно, сообщает СОРЕ.
По информации издания, бразильский футболист 18 февраля встретился с руководством «сливочных» и сообщил о своем желании уйти.
На его покупку нацелен туринский «Ювентус», в котором выступает бывший напарник бразильца Криштиану Роналду.
Отметим, что действующий контракт Марсело заканчивается летом 2022 года.
30-летний игрок выступает за мадридцев с 2007 года. В текущем сезоне защитник провел 24 матча, оформив 4 гола и отдав 3 паса.
Ранее сообщалось, что «Реал» намерен приобрести Пауло Дибалу у «Ювентуса» за €120 млн.