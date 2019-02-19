Марсело хочет уйти из «Реала»

Источник: Reuters

По информации издания, бразильский футболист 18 февраля встретился с руководством «сливочных» и сообщил о своем желании уйти.

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На его покупку нацелен туринский «Ювентус», в котором выступает бывший напарник бразильца Криштиану Роналду.

Отметим, что действующий контракт Марсело заканчивается летом 2022 года.

30-летний игрок выступает за мадридцев с 2007 года. В текущем сезоне защитник провел 24 матча, оформив 4 гола и отдав 3 паса.