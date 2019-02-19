Князь Альбер II: Уход Васильева из «Монако» был немного неожиданным
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Князь Монако Альбер II назвал уход россиянина Вадима Васильева из футбольного клуба «Монако» «немного неожиданным».
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Князь Монако Альбер II назвал уход россиянина Вадима Васильева из футбольного клуба «Монако» «немного неожиданным».
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«Это было немного неожиданно. Работа Васильева в последние сезоны была чрезвычайно позитивна, жаль, что этот сезон оказался неудачным. Мы не только очень далеки от поставленных целей, но и очень далеки от результатов, которые можем ожидать от команды. Жаль, что приходится вносить изменения до конца сезона», — цитирует Альбера II сайт канала BFM TV.
«Монако» неудачно провел первую часть текущего сезона. Команда заняла последнее место в группе Лиги чемпионов, набрав одно очко в шести матчах, и завершила участие в турнире. В чемпионате Франции монегаски занимают 16-е место, имея 22 очка после 25 игр. По ходу сезона был отправлен в отставку главный тренер «Монако» Леонарду Жардим, его место занял Тьерри Анри. В конце января Жардим вернулся на свой пост, сменив Анри.