Князь Альбер II: Уход Васильева из «Монако» был немного неожиданным

«Это было немного неожиданно. Работа Васильева в последние сезоны была чрезвычайно позитивна, жаль, что этот сезон оказался неудачным. Мы не только очень далеки от поставленных целей, но и очень далеки от результатов, которые можем ожидать от команды. Жаль, что приходится вносить изменения до конца сезона», — цитирует Альбера II сайт канала BFM TV.