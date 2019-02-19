Лопырева назвала сына в честь Месси: «Вопрос был только в том, какой вариант выбрать, Лео или Лионель?»

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В семье 35-летней Лопыревой и бизнесмена Игоря Булатова 5 февраля родился мальчик — в один день с футболистами Криштиану Роналду и Неймаром.

«То, что мы назовем сына Марком, было решено давно. Мне нравится, как звучит это имя, в нем есть твердость и определенность. Так звали и одного из прадедушек. А вот второе имя — через дефис — долго обсуждалось.

Моя жизнь уже много лет связана с футболом, на церемонии открытия чемпионата в Москве я выходила на поле стадиона с мячом в руках и с ребенком под сердцем. Малыш родился в один день с Неймаром и Роналду, а мой любимый футболист — легендарный Лео Месси.

Вопрос был только в том, какой вариант выбрать, Лео или Лионель? В дискуссию была вовлечена даже сотрудница социальной службы, которая помогала оформить документы.

Победил Лионель. Красиво и символично, тем более для ребенка, рожденного в Майами, где испанскую речь слышишь чаще, чем английскую.