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13:43 (мск), источник: Sports.Ru

Лопырева назвала сына в честь Месси: «Вопрос был только в том, какой вариант выбрать, Лео или Лионель?»

Телеведущая, посол Ростова-на-Дону на ЧМ-2018 в России, Виктория Лопырева объяснила, почему дала новорожденному сыну необычное имя Марк-Лионель.

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В семье 35-летней Лопыревой и бизнесмена Игоря Булатова 5 февраля родился мальчик — в один день с футболистами Криштиану Роналду и Неймаром.

«То, что мы назовем сына Марком, было решено давно. Мне нравится, как звучит это имя, в нем есть твердость и определенность. Так звали и одного из прадедушек. А вот второе имя — через дефис — долго обсуждалось.

Моя жизнь уже много лет связана с футболом, на церемонии открытия чемпионата в Москве я выходила на поле стадиона с мячом в руках и с ребенком под сердцем. Малыш родился в один день с Неймаром и Роналду, а мой любимый футболист — легендарный Лео Месси.

Вопрос был только в том, какой вариант выбрать, Лео или Лионель? В дискуссию была вовлечена даже сотрудница социальной службы, которая помогала оформить документы.

Победил Лионель. Красиво и символично, тем более для ребенка, рожденного в Майами, где испанскую речь слышишь чаще, чем английскую.

Мы пока не знаем, кем станет наш мальчик, когда вырастет, какую специальность выберет, где будет жить, чем увлекаться, но уверены, что его ждет большое будущее, — сказала Лопырева.

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