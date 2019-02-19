Винни Джонс: рубил всех на поле и снялся в лучших фильмах Гая Ричи

Он играл полузащитника, но запомнился не голами и передачами, а жесткой игрой и собранным за карьеру паком из 12 красных карточек. За коронный подкат (обе ноги подняты — он даже не делал вид, что играет в мяч) его прозвали Секирой. В 1992-м его «Челси» играл с «Шеффилдом», и за грубый фол Винни получил желтую через три секунды после начала матча.

Бог дал футболистам ноги, чтобы я по ним бил. Винни Джонс

Винни Джонс идет в подкат против звезды "Манчестер Юнайтед" Эрика Кантона | Источник: AP 2019

Точнее всего о нем написал The Guardian в 1988-м, когда «Уимблдон» Джонса вышел в финал Кубка Англии: «Если Винни Джонс выиграет Кубок Англии, это будет издевательством над футболом». А он выиграл.

Винни Джонс (слева) - победитель Кубка Англии | Источник: Reuters

Кубок Англии — почетно, но памятником футбольной карьере Винни навсегда останется фото, где он хватает за яйца 20-летнего Пола Гаскойна. Это было в феврале 1988-го, когда «Уимблдон» Джонса играл с «Ньюкаслом», и Винни персонально опекал восходящую звезду английского футбола. Выйдя на поле, Джонс первым делом подбежал к Гаскойну и прокричал на ухо:

Меня зовут Винни Джонс, и я буду рядом всю игру. Я не играю в футбол — и ты тоже не будешь. Ты понял меня, толстяк?

Винни сдержал обещание и отлип от Пола только один раз — когда вбрасывал мяч из аута; тогда он крикнул полузащитнику: «Толстяк, я вернусь через минуту».

В какой-то момент Винни сделал опеку максимально плотной и схватил Пола за яйца. Позже Газза признался, что от боли даже не смог пожаловаться судье. Фото с корчащимся от боли Гаскойном и свирепым лицом Джонса стала легендарной. «Это получилось спонтанно. Сейчас мне бы влепили шестимесячную дисквалификацию, а тогда всем было плевать», — сказал позже Джонс.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Btye71NImIL/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Btye71NImIL/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/Btye71NImIL/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Casual Lane (@casual_lane_)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-02-12T16:41:19+00:00">12 Фев 2019 в 8:41 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

За пределами поля любимыми занятиями Джонса были пьянство и дебоши. Позже Винни признается, что алкоголем заглушал постоянное чувство гнева. Путь такого человека после завершения карьеры был предсказуем: статус безработного или (если повезет) вышибалы в баре на окраине Лондона, одинокое пьянство по вечерам.

Но все сложилось иначе.

Его открыл для кино Гай Ричи

В 1997-м 32-летний Джонс уныло доигрывал в «Уимблдоне». От скуки он подрабатывал ведущим в вечернем шоу на автомобильном канале Sky, на которое наткнулся начинающий режиссер Гай Ричи.

Фильм 8.2 Карты, деньги, два ствола 1998 / Великобритания / 1 ч. 47 мин. Lock, Stock and Two Smoking Barrels триллер криминал

Брутальная внешность ведущего так впечатлила Ричи, что он позвал Джонса в свой первый фильм.

Это сейчас «Карты, деньги, два ствола» — культовая лента. В 1997-м это был малобюджетный дебют начинающего режиссера. Денег было так мало, что перед встречей с Винни Гай Ричи беспокоился, что ему нечем будет заплатить в ресторане. Актеров для фильма искали повсюду, главное — яркость и харизма. Например, Джейсон Стэтхем в юности (до старта модельной и спортивной карьеры) торговал на улице поддельными духами и бижутерией — такой бэкграунд для Ричи был важнее отсутствия актерских ролей.

У Джонса тоже не было актерского опыта, но это не смущало режиссера. Он видел его в роли жесткого рэкетира Большого Криса, которого Винни не нужно будет играть; от футболиста требовалось просто быть отморозком. «Я увидел Винни и сразу понял, что такой парень мне и нужен. Свирепый взгляд, жесткость. Настоящий гангстер. Если я встретил его в переулке, то решил бы, что он ограбит меня», — восхищался Ричи. Когда Винни встретился с кастинг-директором фильма Селестией Фокс (в 80-е подбирала актеров для «Стены», «Комнаты с видом» и других классических британских фильмов) и попробовал сыграть персонажа, она сразу остановила его: «Ок, не могли бы вы просто вести себя как обычный Винни Джонс в пабе?».

Винни Джонс и Джейсон Стэтхем | Источник: Reuters

На первый съемочный день Винни приехал прямо из камеры. Прошлой ночью он учил дома роль, и его выбесил слишком шумный сосед — Джонс с ним подрался, приехала полиция. За драку Винни грозил тюремный срок, но он отделался штрафом 1150 фунтов и сотней часов общественных работ, которые отрабатывал маляром в доме престарелых.

На съемках «Карт…» был эпизод, когда Винни вывел из себя Ричи и партнера по сцене — а все из-за зажатого между ног фаллоимитатора. По сценарию Джонс разговаривал с коллекционером оружия Гарри Топором, которого играл профессиональный актер Патрик Мориарти. Стол Топора был завален фаллоимитаторами (он забивал ими до смерти накосячивших подчиненных), один из которых Винни зажал между ног, пока Патрика гримировали. Когда включили камеру, Мориарти увидел Джонса с огромным дилдо и вылетел из комнаты со словами: «Да пошли вы все! Я привык работать с чертовыми профи».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BtMLLYll-nq/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BtMLLYll-nq/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div><div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BtMLLYll-nq/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от NEO-NOIR (@neonoirfilm)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-01-28T19:37:32+00:00">28 Янв 2019 в 11:37 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Фильм не мог потерять Мориарти, поэтому после втыка от Гая Ричи Джонс пошел извиняться перед 60-летним актером. «Все в порядке, мой мальчик, — сказал Патрик, — но когда я увидел тебя с этой гребаной штукой… Боже, это было выше моих сил».

***

«Карты, деньги, два ствола» вышли летом 1998-го. Фильм сразу стал культовым и собрал пару десятков наград: например, MTV дал премию «Лучший режиссерский дебют». Пресса тоже кайфовала от ленты. «Потрясающий британский криминальный фильм, который мог бы снять двоюродный брат-англичанин Тарантино, если бы он существовал», — написал Rolling Stone.

За съемки Винни получил 40 тысяч фунтов — роскошная сумма, учитывая, что в «Уимблдоне» ему платили 700 фунтов в неделю. Хотя он сыграл небольшую роль, многие обратили внимание на харизматичного дебютанта. Дастин Хоффман заявил, что Винни Джонс — это новый Брюс Уиллис.

Через год Гай Ричи пригласил Винни в следующий фильм — «Большой куш» (2000). Изначально Винни готовился к роли цыгана-боксера Микки, но все переиграли, когда в фильм вписался Брэд Питт. Из-за сильного американского акцента Питт не подходил на роль английского гангстера, поэтому роль Джонса отдали ему, а Винни снова стал бандитом — Тони-пуля-в-зубах.

Винни Джонс (справа) с партнерами по съемкам в фильме "Большой куш" | Источник: Reuters

Помните сцену, где Тони расстреливает бессмертного русского Бориса Бритву?

«Карты…» и «Большой куш» качественно разогнали карьеру Ричи. Сняв в 2008-м «Рок-н-рольщика», еще один фильм про британских бандитов, режиссер поехал в Голливуд — там он сделал два фильма про «Шерлока Холмса» (2009 и 2011) и стилизацию под детективный нуар «Агенты А. Н. К. Л.» (2015). В мае он выпускает ремейк «Алладина» с синим Уиллом Смитом в роли Джинна.

Ричи снимает рекламные ролики для топ-брендов. Nike — любимый заказчик режиссера. В 2008-м он сделал культовый ролик Take it to the next level: видео сделано от первого лица футболиста, начинающего с низов и попадающего в «Арсенал». Прошло десять лет, а футбольной рекламы лучше мы все еще не видели.

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А перед ЧМ-2018 Ричи снял футбольную рекламу для Beats про Россию — с Неймаром, Смоловым, Кейном, Сереной и другими звездами.

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Голливуд, конец спортивной карьеры

В Голливуд поехал не только Гай Ричи, но и Джонс. В 1999-м он согласился на эпизодическую роль приятеля Николаса Кейджа в фильме «Угнать за 60 секунд», где появилась еще и Анджелина Джоли. «Еще недавно я гонял мяч, а теперь иду на съемочную площадку и вижу, как Джоли и Кейдж выходят из своих трейлеров, чтобы сняться со мной», — кайфовал Винни.

Перед началом съемок Джонc перешел из «Уимблдона» в «КПР», где совмещал работу игрока и помощника главного тренера Рэя Хэрфорда. Быстро выяснилось, что совмещать кино и футбол невозможно: «КПР» не понравилось, когда Джонсу потребовалось на два месяца улететь в Лос-Анджелес на съемки. Проблему обострила ситуация в клубе: главного тренера уволили, но на его место назначили не Винни. Это взбесило Джонса, и он закончил с футболом.

Винни Джонс - помощник главного тренера в "Куинз Парк Рейнджерс" | Источник: Reuters

Интересно, что даже пробившись в Голливуд, Винни сожалел, что у него не получилось с тренерской работой: «На моем сердце остался шрам. Только что я снялся в фильме «Угнать за 60 секунд» с огромным бюджетом и получил невероятный актерский опыт, но я всегда буду жалеть, что не стал тренером «КПР».

«Костолом», «Евротур», «Люди Икс»

В 2001-м Винни окончательно переехал в Лос-Анджелес и сосредоточился на актерской карьере. Быстро выяснилось, что его видят в одной роли, знакомой еще по фильмам Ричи — суровый гангстер, который мочит людей. Винни такое однообразие не смущало: в футболе от его грубой натуры шарахались, а в кино ею восхищались.

Главную роль Винни исполнил всего раз — в фильме «Костолом» (2001), сюжетом которого вдохновлялись Кокорин и Мамаев. По сценарию успешный футболист сборной Англии попадает в тюрьму за дебош, и там играет за команду заключенных против надзирателей.

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Наверное, самая известная эпизодическая роль в карьере Джонса — футбольный фанат в комедии «Евротур» (2004). По сюжету главные герои заходят в лондонский бар, где сидит банда фанов «МЮ» во главе с Джонсом. За пять минут на экране Винни успел несколько раз выругаться, назвать французов «грязными лягушатниками» и заставить героев петь гимн «МЮ».

Самый высокобюджетный фильм с участием Джонса — «Люди Икс: Последняя битва» (2006 год, $210 млн). Ему досталась роль огромного мутанта по имени Джаггернаут. Перед премьерой Винни заявил, что подписал контракт сразу на три фильма по вселенной «Людей Икс», но в итоге не появился в продолжениях.

***

За несколько лет в Голливуде Винни поработал с Хью Джекманом, Николасом Кейджем, Джоном Траволтой, Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли. Он так и не окончил актерские курсы и играл так, как его научили на съемочной площадке ранних фильмов Ричи. Не теряться рядом с иконами Голливуда ему помогало спортивное прошлое. «Американцы без ума от спорта. Кобе Брайант здесь больше звезда, чем Брэд Питт. Однажды Николас Кейдж сказал мне: “Чувак, я не знал, что ты профессиональный футболист, это круто”. Это значит, что они воспринимают меня как равного», — делился Джонс.

Винни отлично чувствовал себя в Голливуде. Единственное, к чему он не привык — постоянные светские мероприятия.

Я терпеть не могу все эти фуршеты и красные дорожки. Знаю людей, которые тратят на это кучу времени! Наверное, у них больше ролей, но я предпочитаю старую-добрую попойку в баре. Винни Джонс

Подружился с Траволтой, чуть не погиб на совместных съемках

В Лос-Анджелесе Винни поселился в респектабельном районе Малхолланд-Драйв, где обитают голливудские звезды. Ради особняка ценой в $1,5 млн он залез в ипотеку, но этого того стоило — соседями вчерашнего английского гопника стали Тарантино и Траволта. На крыше Джонс повесил огромный британский флаг. «Однажды Траволта сказал мне: «Это не очень правильно, что над нашим районом развевается британский флаг». Тогда я ответил ему: «Знаешь, Джон, сегодня я не настроен вести себя правильно».

Звучит слегка заносчиво, но на самом деле Траволта был приятелем Винни. Они познакомились в 2001-м на съемках фильма «Пароль: Рыба-меч». Траволта играл главного злодея, Джонс — одного из его телохранителей. За этот фильм Винни получил самый жирный гонорар в карьере ($2 млн). Также он чуть не погиб на съемках.

Одну из сцен фильма снимали в международном аэропорту Лос-Анджелеса: персонаж Винни должен был зацепиться за цепь, свисающую с пролетающего мимо вертолета, и пролететь на ней на высоте 20 c лишним метров.

За десять минут до начала съемок Траволта заглянул в трейлер к Джонсу:

— Вин, ты репетировал?

— Нет, я просто собираюсь сделать это.

— Нет, нет, нет, это слишком опасно, сначала мы снимем каскадера.

Решение спасло актеру жизнь: во время полета порвался страховочный трос, каскадер сорвался и упал на бетон с высоты. У парня оказались переломаны все ребра и позвоночник, и он еще несколько лет судился с производителями фильма.

Снялся в сериале о России, перестал драться в барах

Сейчас кинокарьера Джонса явно на спаде. Его давно не берут в большие проекты, он перебивается ролями в низкобюджетных фильмах. В 2010-м он ездил в Алма-Ату сниматься в триллере «Ликвидатор» от казахстанского режиссера Ахана Сатаева. В 2014 году Винни появился в провальной российской фантастике «Вычислитель». Впрочем, его пока не забыли на американском ТВ: недавно он появлялся в первом сезоне сериала ABC «Хитрость» (правда, сериал закрыли после первого сезона).

Джонс на премьере фильма "Неудержимые 3" в 2014 году | Источник: Reuters

Джонс говорит, что съемки в плохих фильмах — это нормально: «Майкл Кейн (великий английский актер, играл дворецкого Альфреда в “Бэтменах” Нолана — Sports.ru) объяснял мне: на каждый хороший фильм приходится фильм, где ты снимаешься, чтобы оплатить счета. Я так относился ко многим своим проектам. Ты сразу знаешь, когда фильм пойдет сразу на DVD — но надо сниматься, у тебя семья».

В 2013-м на National Geographic вышел документальный сериал «Винни Джонс: реально о России». Винни со съемочной группой объехал половину страны и снял работников железной дороги за полярным кругом, охотников и рыбаков на Камчатке, строителей во Владивостоке.

«Мы попали в такие места, где цивилизации просто нет. Мы чувствовали себя путешественниками во времени. Однажды мы попали в дом женщины, которой было 97 лет. Она сказала, что не слышала английского языка со времен войны. И она рассказывала мне историю своей семьи, показывая фотографии из своего архива. Вот такого рода вещи интриговали нас в этом проекте», — рассказывал Винни в интервью «Коммерсанту».

Сериал Винни Джонс: Реально о России 2013 / Великобритания / 1 ч. Vinnie Jones: Russia's Toughest реалити-шоу документальное

Вне поездок в Россию Винни ведет полупенсионерский образ жизни: играет в гольф, устраивает дома покерные турниры и рыбачит. Никаких сломанных костей и разбитых черепов — только семья и работа. Сказывается здоровье: в 2013-м Винни признался, что последние годы боролся с раком кожи и перенес несколько операций по удалению опухолей на лице и затылке.

Актер уверен, что рак появился из-за того, что он не пользовался средствами для защиты от солнца, когда играл в футбол. Первое время Винни всерьез задумывался о смерти: «Сначала я нашел маленькую шишку под своим глазом. Я не понял была это бородавка или прыщик. Но когда врач сказал, что это рак кожи, первое, что я спросил у него: «Как долго мне осталось жить?». К счастью, после удаления опухолей рак отступил.

С пьяными зарубами в барах Джонс завязал примерно в конце нулевых. Тогда после очередной стычки ему наложили швы на лицо — и Винни понял, что пора заканчивать.

Мой друг Стив Джонс из Sex Pistols сказал мне, что я должен прекратить попадать в неприятности, и он был прав. Я не хотел, чтобы мои дети стыдились меня. Винни Джонс

Винни Джонс в январе 2019 года | Источник: Reuters