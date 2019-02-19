Винни Джонс: рубил всех на поле и снялся в лучших фильмах Гая Ричи
Винни Джонс — отмороженный британский гопник из прошлого.
Винни Джонс — отмороженный британский гопник из прошлого.
Он играл полузащитника, но запомнился не голами и передачами, а жесткой игрой и собранным за карьеру паком из 12 красных карточек. За коронный подкат (обе ноги подняты — он даже не делал вид, что играет в мяч) его прозвали Секирой. В 1992-м его «Челси» играл с «Шеффилдом», и за грубый фол Винни получил желтую через три секунды после начала матча.
Бог дал футболистам ноги, чтобы я по ним бил.
Точнее всего о нем написал The Guardian в 1988-м, когда «Уимблдон» Джонса вышел в финал Кубка Англии: «Если Винни Джонс выиграет Кубок Англии, это будет издевательством над футболом». А он выиграл.
Кубок Англии — почетно, но памятником футбольной карьере Винни навсегда останется фото, где он хватает за яйца 20-летнего Пола Гаскойна. Это было в феврале 1988-го, когда «Уимблдон» Джонса играл с «Ньюкаслом», и Винни персонально опекал восходящую звезду английского футбола. Выйдя на поле, Джонс первым делом подбежал к Гаскойну и прокричал на ухо:
Меня зовут Винни Джонс, и я буду рядом всю игру. Я не играю в футбол — и ты тоже не будешь. Ты понял меня, толстяк?
Винни сдержал обещание и отлип от Пола только один раз — когда вбрасывал мяч из аута; тогда он крикнул полузащитнику: «Толстяк, я вернусь через минуту».
В
За пределами поля любимыми занятиями Джонса были пьянство и дебоши. Позже Винни признается, что алкоголем заглушал постоянное чувство гнева. Путь такого человека после завершения карьеры был предсказуем: статус безработного или (если повезет) вышибалы в баре на окраине Лондона, одинокое пьянство по вечерам.
Но все сложилось иначе.
В 1997-м 32-летний Джонс уныло доигрывал в «Уимблдоне». От скуки он подрабатывал ведущим в вечернем шоу на автомобильном канале Sky, на которое наткнулся начинающий режиссер Гай Ричи.
Брутальная внешность ведущего так впечатлила Ричи, что он позвал Джонса в свой первый фильм.
Это сейчас «Карты, деньги, два ствола» — культовая лента. В 1997-м это был малобюджетный дебют начинающего режиссера. Денег было так мало, что перед встречей с Винни Гай Ричи беспокоился, что ему нечем будет заплатить в ресторане. Актеров для фильма искали повсюду, главное — яркость и харизма. Например, Джейсон Стэтхем в юности (до старта модельной и спортивной карьеры) торговал на улице поддельными духами и бижутерией — такой бэкграунд для Ричи был важнее отсутствия актерских ролей.
У Джонса тоже не было актерского опыта, но это не смущало режиссера. Он видел его в роли жесткого рэкетира Большого Криса, которого Винни не нужно будет играть; от футболиста требовалось просто быть отморозком. «Я увидел Винни и сразу понял, что такой парень мне и нужен. Свирепый взгляд, жесткость. Настоящий гангстер. Если я встретил его в переулке, то решил бы, что он ограбит меня», — восхищался Ричи. Когда Винни встретился с
На первый съемочный день Винни приехал прямо из камеры. Прошлой ночью он учил дома роль, и его выбесил слишком шумный сосед — Джонс с ним подрался, приехала полиция. За драку Винни грозил тюремный срок, но он отделался штрафом 1150 фунтов и сотней часов общественных работ, которые отрабатывал маляром в доме престарелых.
На съемках «Карт…» был эпизод, когда Винни вывел из себя Ричи и партнера по сцене — а все
Фильм не мог потерять Мориарти, поэтому после втыка от Гая Ричи Джонс пошел извиняться перед 60-летним актером. «Все в порядке, мой мальчик, — сказал Патрик, — но когда я увидел тебя с этой гребаной штукой… Боже, это было выше моих сил».
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«Карты, деньги, два ствола» вышли летом 1998-го. Фильм сразу стал культовым и собрал пару десятков наград: например, MTV дал премию «Лучший режиссерский дебют». Пресса тоже кайфовала от ленты. «Потрясающий британский криминальный фильм, который мог бы снять двоюродный
Через год Гай Ричи пригласил Винни в следующий фильм — «Большой куш» (2000). Изначально Винни готовился к роли
Помните сцену, где Тони расстреливает бессмертного русского Бориса Бритву?
«Карты…» и «Большой куш» качественно разогнали карьеру Ричи. Сняв в 2008-м «Рок-н-рольщика», еще один фильм про британских бандитов, режиссер поехал в Голливуд — там он сделал два фильма про «Шерлока Холмса» (2009 и 2011) и стилизацию под детективный нуар «Агенты А. Н. К. Л.» (2015). В мае он выпускает ремейк «Алладина» с синим Уиллом Смитом в роли Джинна.
Ричи снимает рекламные ролики для
А перед ЧМ-2018 Ричи снял футбольную рекламу для Beats про Россию — с Неймаром, Смоловым, Кейном, Сереной и другими звездами.
В Голливуд поехал не только Гай Ричи, но и Джонс. В 1999-м он согласился на эпизодическую роль приятеля Николаса Кейджа в фильме «Угнать за 60 секунд», где появилась еще и Анджелина Джоли. «Еще недавно я гонял мяч, а теперь иду на съемочную площадку и вижу, как Джоли и Кейдж выходят из своих трейлеров, чтобы сняться со мной», — кайфовал Винни.
Перед началом съемок Джонc перешел из «Уимблдона» в «КПР», где совмещал работу игрока и помощника главного тренера Рэя Хэрфорда. Быстро выяснилось, что совмещать кино и футбол невозможно: «КПР» не понравилось, когда Джонсу потребовалось на два месяца улететь в
Интересно, что даже пробившись в Голливуд, Винни сожалел, что у него не получилось с тренерской работой: «На моем сердце остался шрам. Только что я снялся в фильме «Угнать за 60 секунд» с огромным бюджетом и получил невероятный актерский опыт, но я всегда буду жалеть, что не стал тренером «КПР».
В 2001-м Винни окончательно переехал в
Главную роль Винни исполнил всего раз — в фильме «Костолом» (2001), сюжетом которого вдохновлялись Кокорин и Мамаев. По сценарию успешный футболист сборной Англии попадает в тюрьму за дебош, и там играет за команду заключенных против надзирателей.
Наверное, самая известная эпизодическая роль в карьере Джонса — футбольный фанат в комедии «Евротур» (2004). По сюжету главные герои заходят в лондонский бар, где сидит банда фанов «МЮ» во главе с Джонсом. За пять минут на экране Винни успел несколько раз выругаться, назвать французов «грязными лягушатниками» и заставить героев петь гимн «МЮ».
Самый высокобюджетный фильм с участием Джонса — «Люди Икс: Последняя битва» (2006 год, $210 млн). Ему досталась роль огромного мутанта по имени Джаггернаут. Перед премьерой Винни заявил, что подписал контракт сразу на три фильма по вселенной «Людей Икс», но в итоге не появился в продолжениях.
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За несколько лет в Голливуде Винни поработал с Хью Джекманом, Николасом Кейджем, Джоном Траволтой, Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли. Он так и не окончил актерские курсы и играл так, как его научили на съемочной площадке ранних фильмов Ричи. Не теряться рядом с иконами Голливуда ему помогало спортивное прошлое. «Американцы без ума от спорта. Кобе Брайант здесь больше звезда, чем Брэд Питт. Однажды Николас Кейдж сказал мне: “Чувак, я не знал, что ты профессиональный футболист, это круто”. Это значит, что они воспринимают меня как равного», — делился Джонс.
Винни отлично чувствовал себя в Голливуде. Единственное, к чему он не привык — постоянные светские мероприятия.
Я терпеть не могу все эти фуршеты и красные дорожки. Знаю людей, которые тратят на это кучу времени! Наверное, у них больше ролей, но я предпочитаю
старую-добруюпопойку в баре.
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Звучит слегка заносчиво, но на самом деле Траволта был приятелем Винни. Они познакомились в 2001-м на съемках фильма «Пароль: Рыба-меч». Траволта играл главного злодея, Джонс — одного из его телохранителей. За этот фильм Винни получил самый жирный гонорар в карьере ($2 млн). Также он чуть не погиб на съемках.
Одну из сцен фильма снимали в международном аэропорту Лос-Анджелеса: персонаж Винни должен был зацепиться за цепь, свисающую с пролетающего мимо вертолета, и пролететь на ней на высоте 20 c лишним метров.
За десять минут до начала съемок Траволта заглянул в трейлер к Джонсу:
— Вин, ты репетировал?
— Нет, я просто собираюсь сделать это.
— Нет, нет, нет, это слишком опасно, сначала мы снимем каскадера.
Решение спасло актеру жизнь: во время полета порвался страховочный трос, каскадер сорвался и упал на бетон с высоты. У парня оказались переломаны все ребра и позвоночник, и он еще несколько лет судился с производителями фильма.
Сейчас кинокарьера Джонса явно на спаде. Его давно не берут в большие проекты, он перебивается ролями в низкобюджетных фильмах. В 2010-м он ездил в
Джонс говорит, что съемки в плохих фильмах — это нормально: «Майкл Кейн (великий английский актер, играл дворецкого Альфреда в “Бэтменах” Нолана — Sports.ru) объяснял мне: на каждый хороший фильм приходится фильм, где ты снимаешься, чтобы оплатить счета. Я так относился ко многим своим проектам. Ты сразу знаешь, когда фильм пойдет сразу на DVD — но надо сниматься, у тебя семья».
В 2013-м на National Geographic вышел документальный сериал «Винни Джонс: реально о России». Винни со съемочной группой объехал половину страны и снял работников железной дороги за полярным кругом, охотников и рыбаков на Камчатке, строителей во Владивостоке.
Вне поездок в Россию Винни ведет полупенсионерский образ жизни: играет в гольф, устраивает дома покерные турниры и рыбачит. Никаких сломанных костей и разбитых черепов — только семья и работа. Сказывается здоровье: в 2013-м Винни признался, что последние годы боролся с раком кожи и перенес несколько операций по удалению опухолей на лице и затылке.
Актер уверен, что рак появился
С пьяными зарубами в барах Джонс завязал примерно в конце нулевых. Тогда после очередной стычки ему наложили швы на лицо — и Винни понял, что пора заканчивать.
Мой друг Стив Джонс из Sex Pistols сказал мне, что я должен прекратить попадать в неприятности, и он был прав. Я не хотел, чтобы мои дети стыдились меня.
Винни Джонс, конечно, преувеличивает. Он выиграл Кубок Англии, сыграл в «Картах, деньгах…» и «Большом куше». Разве можно стыдиться такого отца?