«Восстанавливался в Риме и встретил там Кокорина». Игрок «Атырау» рассказал, как пережил тяжелую травму

«Прошлый год я полностью пропустил, если не считать старта чемпионата. В моей карьере это первая серьезная травма и, надеюсь, последняя. Мне делали операцию в Риме, считаю, что там одна из лучших клиник в мире. Когда восстанавливался, встретил там Александра Кокорина, Вильфрида Бони и Андреа Конти, но ни с кем не знакомился. В период восстановления было тяжеловато, потому что после операции мышцы, если можно так сказать, исчезают и ты их с нуля восстанавливаешь. Я жутко скучал по футболу, хотел побыстрее выйти на поле, когда смотрел домашние матчи “Атырау”, было большое желание коснуться мяча. Не знаю связана ли моя травма с полем, так или иначе, в любом виде спорта бывают травмы, и это не зависит от покрытия. Пропустив целый сезон, трудно входить в ритм, но на УТС я сыграл уже четыре матча, в целом чувствую себя хорошо», — отмечает Даурен.