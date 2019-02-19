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14:29 (мск), источник: Vesti.kz

«Восстанавливался в Риме и встретил там Кокорина». Игрок «Атырау» рассказал, как пережил тяжелую травму

Разрыв крестообразных связок, лечение в Италии и включение в список сборной — капитан молодежной сборной Казахстана и защитник «Атырау» Даурен Мажитов за год пережил сразу несколько разных событий в карьере. В беседе с корреспондентом Vesti.kz 22-летний футболист раскрыл некоторые детали случившегося.

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На старте прошлого сезона Мажитов являлся самым многообещающим воспитанником «Атырау» и капитаном молодежной сборной Казахстана. Но в первом же домашнем матче 2018 года игрок порвал крестообразные и боковые связки колена.

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Сезон для него закончился, толком не начавшись. Центральный защитник перенес операцию, сложный этап восстановления и сейчас вновь готов выходить на поле.

«Прошлый год я полностью пропустил, если не считать старта чемпионата. В моей карьере это первая серьезная травма и, надеюсь, последняя. Мне делали операцию в Риме, считаю, что там одна из лучших клиник в мире. Когда восстанавливался, встретил там Александра Кокорина, Вильфрида Бони и Андреа Конти, но ни с кем не знакомился. В период восстановления было тяжеловато, потому что после операции мышцы, если можно так сказать, исчезают и ты их с нуля восстанавливаешь. Я жутко скучал по футболу, хотел побыстрее выйти на поле, когда смотрел домашние матчи “Атырау”, было большое желание коснуться мяча. Не знаю связана ли моя травма с полем, так или иначе, в любом виде спорта бывают травмы, и это не зависит от покрытия. Пропустив целый сезон, трудно входить в ритм, но на УТС я сыграл уже четыре матча, в целом чувствую себя хорошо», — отмечает Даурен.

Несмотря на то, что Мажитов только вернулся в футбол, новый тренерский штаб сборной Казахстана неожиданно (даже для самого игрока) включил его в расширенный список национальной команды.

«Изначально я не поверил в это, потом когда уже все пересмотрел (список) — очень обрадовался, потому что я всегда мечтал играть за сборную. Эта новость придала силы и в некотором роде помогает быстрее восстановиться».

Алибек Кабенов  .

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