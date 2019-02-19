«Ордабасы» отпросил у сборной Казахстана игроков для матча с российским клубом

Речь идет о вратаре Дмитрии Непогодове, защитниках Темирлане Ерланове, Мардане Толебеке и Марате Быстрове, полузащитнике Сагадате Турсынбае и форварде Алексее Щеткине. Вполне возможно, что большинство из них сыграет против «Динамо». Сейчас эти футболисты тренируются в расположении сборной Казахстана, которая 21 февраля сыграет товарищеский матч против Молдовы.

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Матч «Ордабасы» — «Динамо» пройдет сегодня, 19 февраля, и начнется в 20:00 по времени Астаны. Ранее московский клуб со счетом 2:0 обыграл «Иртыш».