«Ордабасы» отпросил у сборной Казахстана игроков для матча с российским клубом
Шымкентский «Ордабасы» в контрольном матче против московского «Динамо» планирует задействовать ряд футболистов сборной Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Шымкентский «Ордабасы» в контрольном матче против московского «Динамо» планирует задействовать ряд футболистов сборной Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Речь идет о вратаре Дмитрии Непогодове, защитниках Темирлане Ерланове, Мардане Толебеке и Марате Быстрове, полузащитнике Сагадате Турсынбае и форварде Алексее Щеткине. Вполне возможно, что большинство из них сыграет против «Динамо». Сейчас эти футболисты тренируются в расположении сборной Казахстана, которая 21 февраля сыграет товарищеский матч против Молдовы.
Матч «Ордабасы» — «Динамо» пройдет сегодня, 19 февраля, и начнется в 20:00 по времени Астаны. Ранее московский клуб со счетом 2:0 обыграл «Иртыш».
Напомним, результат матча Казахстан — Молдова не повлияет на положение команд в рейтинге ФИФА. Сборные сыграют экспериментальными составами из футболистов, представляющих внутренние чемпионаты. Сама игра пройдет не в дату, которую ФИФА резервирует для товарищеских матчей. Этот матч станет дебютным для чеха Михала Билека на посту главного тренера сборной Казахстана.