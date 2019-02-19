«Спортинг» покинул еще один игрок

Кастайньос выступал за «Спортинг» с 2016 года. Прошлый сезон форвард провел на правах аренды в голландском «Витессе». До «Спортинга» Кастайньос выступал за голландские «Фейенорд» (2009−2011) и «Твенте» (2012−2015), а также миланский «Интер» (2011−2012) и франкфуртский «Айнтрахт (2015−2016)».