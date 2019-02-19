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14:49 (мск), источник: Р-Спорт

«Спортинг» покинул еще один игрок

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Лиссабонский «Спортинг» на своем официальном сайте объявил о разрыве контракта с голландским футболистом Люком Кастайньосом.

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Договор с 26-летним форвардом расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Кастайньос выступал за «Спортинг» с 2016 года. Прошлый сезон форвард провел на правах аренды в голландском «Витессе». До «Спортинга» Кастайньос выступал за голландские «Фейенорд» (2009−2011) и «Твенте» (2012−2015), а также миланский «Интер» (2011−2012) и франкфуртский «Айнтрахт (2015−2016)».

В понедельник «Спортинг» покинул чемпион Европы 2016 года в составе сборной Португалии Нани, который продолжит карьеру в американском «Орландо Сити».

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