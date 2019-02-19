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15:12 (мск), источник: Чемпионат.com

Кейн вернулся к тренировкам на две недели раньше запланированного срока

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн может вернуться на поле раньше, чем ожидалось.

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Источник: AP 2019

Как сообщает Evening Standard, накануне, 18 февраля, 25-летний футболист впервые с момента получения травмы принял участие в тренировке с командой. При этом изначально врачи «шпор» полагали, что возвращение форварда к занятиям произойдёт на две недели позже.

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Таким образом, Кейн, вероятно, сыграет в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией», который состоится 5 марта. В первой встрече «шпоры» разгромили соперника со счётом 3:0.

Напомним, в середине января Кейн получил повреждение связок левой лодыжки. Ожидалось, что игроку понадобится полтора месяца на восстановление и что он не сможет вернуться на поле раньше начала марта.

В нынешнем сезоне Кейн провёл за «Тоттенхэм» 31 матч во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 7 результативных передач.

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