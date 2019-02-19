Кейн вернулся к тренировкам на две недели раньше запланированного срока
Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн может вернуться на поле раньше, чем ожидалось.
Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн может вернуться на поле раньше, чем ожидалось.
Как сообщает Evening Standard, накануне, 18 февраля, 25-летний футболист впервые с момента получения травмы принял участие в тренировке с командой. При этом изначально врачи «шпор» полагали, что возвращение форварда к занятиям произойдёт на две недели позже.
Таким образом, Кейн, вероятно, сыграет в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией», который состоится 5 марта. В первой встрече «шпоры» разгромили соперника со счётом 3:0.
Напомним, в середине января Кейн получил повреждение связок левой лодыжки. Ожидалось, что игроку понадобится полтора месяца на восстановление и что он не сможет вернуться на поле раньше начала марта.
В нынешнем сезоне Кейн провёл за «Тоттенхэм» 31 матч во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 7 результативных передач.