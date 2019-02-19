Главная история отношений «Лиона» и «Барселоны». Бензема мог стать каталонцем
Трансфер, который мог поменять всё.
Трансфер, который мог поменять всё.
11 лет назад история мирового футбола могла пойти в принципиально другом направлении. Всё решило сомнение одного человека — спортивного директора «Барселоны» Чики Бегиристайна. В 2008-м он искал для каталонцев форварда, поскольку к игре Самюэля Это’О было много вопросов.
Одной из опций для усиления был молодой форвард «Лиона» Карим Бензема. С французским клубом договорились на 30 млн евро. Оставалось пообщаться с игроком. Спортивный директор «Барселоны» Чики Бегиристайн прикатил в Лион, чтобы ещё раз посмотреть на игру Бензема, а потом встретиться с ним. По всем отчётам скаутов Карим был идеальным вариантом. Функционер приехал домой к игроку. И ему не понравилось примерно всё. Стиль общения игрока, его нежелание общаться, глядя в глаза. Непонятные друзья, подход Бензема к идее стать
Бегиристайн вернулся в Барселону и связался с Франком Райкардом, тренером «Барсы» на тот момент. Вместе они решили, что Бензема — не тот вариант, на который надо делать ставку. Смутил возраст, непонятные амбиции и потенциально сложная адаптация в новых условиях.
Дальше по цепочке: Это’О остался в «Барселоне» и помог выиграть Лигу чемпионов на следующий сезон. Затем в Каталонию приедет Златан, а его сменит Давид Вилья — и возьмут Кубок чемпионов вновь. Бензема же отправится в Мадрид летом-2009 за 35 млн евро. В тот момент француз скажет, что всегда симпатизировал «Реалу» и тот был его любимым клубом после «Лиона». Следующие 10 лет Карим проведёт в атмосфере постоянной критики от болельщиков, но бесконечного доверия от тренеров и партнёров. Но с титулами у него проблем не возникнет.
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