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15:47 (мск), источник: Sports.Ru

Дибала о Роналду: Нормальный и спокойный парень. Он и Месси — два выдающихся игрока

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала поделился мнением о своем одноклубнике форварде Криштиану Роналду.

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Источник: РИА "Новости"

«Мне довелось играть с Лионелем Месси [в сборной Аргентины], теперь я играю с Криштиану Роналду. Мало кому выпадает такая возможность.

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Это плюс, ведь ты можешь учиться у лучших. Это нормальный спокойный парень, как мы все. Несмотря на все достижения, в раздевалке он очень учтив. Это помогает тебе чувствовать себя комфортно в присутствии такого игрока. Я сравниваю его с Лео Месси, потому что это делают все. На мой взгляд, это два выдающихся игрока. Как я уже говорил, у таких игроков, у таких людей ты многому учишься как на поле, так и за его пределами", — сказал Дибала.

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