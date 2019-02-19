Дибала о Роналду: Нормальный и спокойный парень. Он и Месси — два выдающихся игрока

Это плюс, ведь ты можешь учиться у лучших. Это нормальный спокойный парень, как мы все. Несмотря на все достижения, в раздевалке он очень учтив. Это помогает тебе чувствовать себя комфортно в присутствии такого игрока. Я сравниваю его с Лео Месси, потому что это делают все. На мой взгляд, это два выдающихся игрока. Как я уже говорил, у таких игроков, у таких людей ты многому учишься как на поле, так и за его пределами", — сказал Дибала.