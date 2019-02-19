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15:49 (мск), источник: Vesti.kz

Новичок КПЛ-2019 проиграл юношеской команде из России

Кокшетауский «Окжетпес» уступил юношеской команде российских «Крыльев Советов» (до 19 лет), передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра в Турции завершилась со счетом 0:2. В этом матче в стартовом составе «Окжетпеса» вышли следующие футболисты: Бабаханов, Даиров, Жакупов, Рудосельский, Идрисов, Березов, Тулиев, Ашихмин, Овусу, Арменов, Джанузаков.

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Из этих игроков Бабаханов, Даиров, Жакупов, Рудосельский, Тулиев и Джанузаков имеют опыт выступлений в КХЛ, а Идрисов и Арменов — в первой лиге, а камерунский форвард Вильям Овусу, находящийся на просмотре, успел поиграть в высшей лиге Израиля.

Отметим, что в 2018 году «Окжетпес» стал чемпионом первой лиги и вышел в премьер-лигу. К новому сезону команду готовит экс-тренер «Кайрата» Андрей Карпович.

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