Новичок КПЛ-2019 проиграл юношеской команде из России

Игра в Турции завершилась со счетом 0:2. В этом матче в стартовом составе «Окжетпеса» вышли следующие футболисты: Бабаханов, Даиров, Жакупов, Рудосельский, Идрисов, Березов, Тулиев, Ашихмин, Овусу, Арменов, Джанузаков.

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Из этих игроков Бабаханов, Даиров, Жакупов, Рудосельский, Тулиев и Джанузаков имеют опыт выступлений в КХЛ, а Идрисов и Арменов — в первой лиге, а камерунский форвард Вильям Овусу, находящийся на просмотре, успел поиграть в высшей лиге Израиля.