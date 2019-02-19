Новичок КПЛ-2019 проиграл юношеской команде из России
Кокшетауский «Окжетпес» уступил юношеской команде российских «Крыльев Советов» (до 19 лет), передает корреспондент Vesti.kz.
Кокшетауский «Окжетпес» уступил юношеской команде российских «Крыльев Советов» (до 19 лет), передает корреспондент Vesti.kz.
Игра в Турции завершилась со счетом 0:2. В этом матче в стартовом составе «Окжетпеса» вышли следующие футболисты: Бабаханов, Даиров, Жакупов, Рудосельский, Идрисов, Березов, Тулиев, Ашихмин, Овусу, Арменов, Джанузаков.
Из этих игроков Бабаханов, Даиров, Жакупов, Рудосельский, Тулиев и Джанузаков имеют опыт выступлений в КХЛ, а Идрисов и Арменов — в первой лиге, а камерунский форвард Вильям Овусу, находящийся на просмотре, успел поиграть в высшей лиге Израиля.
Отметим, что в 2018 году «Окжетпес» стал чемпионом первой лиги и вышел в