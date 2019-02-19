Черчесов: Возможно, проблемы Нойштедтера связаны с уровнем эмоций в Турции

«Его контракт истекает в июне, и сейчас он много думает о своей ситуации и о том, где ему продолжить карьеру. Мы хотим, чтобы футболисты сборной играли в хороших командах и лигах. Решение Нойштедтера не зависит от меня, но он знает, что об этом думаю я. Каждый игрок должен принимать такие решения самостоятельно. Нойштедтер родился в Германии, а футбол в Турции более эмоциональный. Возможно, его проблемы связаны с этим, но он способен играть на высоком уровне. “Фенербахче” — хорошая команда, и для сборной выгодно, чтобы наш футболист играл там.

Могу сказать, что Нойштедтер — дисциплинированный игрок. В последнее время “Фенербахче” несколько раз сменил тренера. Такие события могут стать проблемой для любого футболиста», — цитирует Черчесова Milliyet.