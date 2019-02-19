Guardian: «Челси» уволит Сарри в случае поражения в финале Кубка Лиги

По данным источника, руководство английского клуба отправит итальянского специалиста в отставку, если команда проиграет «Манчестер Сити» в финале Кубка Лиги.

Впрочем, отставка Сарри может состояться и раньше, в случае вылета из Лиги Европы, в 1/16 финала которого «Челси» играет со шведским «Мальмё», и в первом матче добился победы на выезде со счётом 2:1. Ответная встреча состоится 21 февраля.