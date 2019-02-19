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19:46 (мск), источник: Чемпионат.com

Guardian: «Челси» уволит Сарри в случае поражения в финале Кубка Лиги

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри близок к отставке. Об этом сообщает The Guardian.

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Источник: AFP 2019
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По данным источника, руководство английского клуба отправит итальянского специалиста в отставку, если команда проиграет «Манчестер Сити» в финале Кубка Лиги.

Впрочем, отставка Сарри может состояться и раньше, в случае вылета из Лиги Европы, в 1/16 финала которого «Челси» играет со шведским «Мальмё», и в первом матче добился победы на выезде со счётом 2:1. Ответная встреча состоится 21 февраля.

Матч «Челси» — «Манчестер Сити» пройдёт 24 февраля. Напомним, что несколько дней назад «Челси» проиграл «Манчестер Сити» в матче чемпионата Англии со счётом 0:6.

После 26 туров «Челси», набрав 50 очков, занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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