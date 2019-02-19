Моуринью: Венгер — один из лучших тренеров в истории футбола

Источник: Reuters

«Арсен — один из лучших тренеров в истории футбола. Я по-настоящему уважаю его», — приводит слова Моуринью The Telegraph.

Делаем ставки! Самое необычное из букмекерского мира

Сам Венгер позже отметил, что слова Моуринью оказались для него неожиданностью.

«Для меня слова Жозе стали сюрпризом, потому что раньше у нас с ним были хорошие битвы. Со временем Жозе становится спокойнее», — отметил Венгер.