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20:30 (мск), источник: Чемпионат.com

Моуринью: Венгер — один из лучших тренеров в истории футбола

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью положительно высказался о работе французского специалиста Арсена Венгера на тренерском поприще. Напомним, накануне Венгер получил награду Laureus в номинации «За заслуги».

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Источник: Reuters

«Арсен — один из лучших тренеров в истории футбола. Я по-настоящему уважаю его», — приводит слова Моуринью The Telegraph.

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Сам Венгер позже отметил, что слова Моуринью оказались для него неожиданностью.

«Для меня слова Жозе стали сюрпризом, потому что раньше у нас с ним были хорошие битвы. Со временем Жозе становится спокойнее», — отметил Венгер.

Напомним, 69-летний Венгер возглавлял «Арсенал» в течение 22 лет. Под его руководством лондонский клуб трижды становился чемпионом Англии, по семь раз выиграл Кубок и Суперкубок Англии, а также дошёл до финала Лиги чемпионов. Венгер трижды признавался тренером года в Премьер-лиге. В сезоне-2003/04 «Арсенал» не потерпел ни одного поражения в чемпионате Англии.

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