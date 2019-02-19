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22:23 (мск), источник: Vesti.kz

Новичок КПЛ-2019 победил фарм-клуб «Зенита»

Кокшетауский «Окжетпес» обыграл питерский «Зенит-2» из второй по силе лиги России, передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра в Турции завершилась со счетом 2:0. Авторами голов стали хавбек сборной Черногории Дарко Зорич и казахстанский защитник Илья Калинин.

Для «Окжетпеса» этот матч стал вторым за день — до этого кокшетаусцы со счетом 0:2 проиграли юношеской команде российских «Крыльев Советов» (до 19 лет).

Отметим, что в 2018 году «Окжетпес» стал чемпионом первой лиги и вышел в премьер-лигу, а «Зенит-2» идет на последнем, 20-м, месте в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).

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