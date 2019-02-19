Новичок КПЛ-2019 победил фарм-клуб «Зенита»

Игра в Турции завершилась со счетом 2:0. Авторами голов стали хавбек сборной Черногории Дарко Зорич и казахстанский защитник Илья Калинин.

Для «Окжетпеса» этот матч стал вторым за день — до этого кокшетаусцы со счетом 0:2 проиграли юношеской команде российских «Крыльев Советов» (до 19 лет).