Новичок КПЛ-2019 победил фарм-клуб «Зенита»
Кокшетауский «Окжетпес» обыграл питерский «Зенит-2» из второй по силе лиги России, передает корреспондент Vesti.kz.
Кокшетауский «Окжетпес» обыграл питерский «Зенит-2» из второй по силе лиги России, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра в Турции завершилась со счетом 2:0. Авторами голов стали хавбек сборной Черногории Дарко Зорич и казахстанский защитник Илья Калинин.
Для «Окжетпеса» этот матч стал вторым за день — до этого кокшетаусцы со счетом 0:2 проиграли юношеской команде российских «Крыльев Советов» (до 19 лет).
Отметим, что в 2018 году «Окжетпес» стал чемпионом первой лиги и вышел в