Неймар рассказал о двух днях в слезах

Бразилец, который год назад получил такое же повреждение, сказал, что сейчас он расстроился гораздо сильнее. «В первый раз я сам себе сказал, что нужно вернуться как можно быстрее и что нет повода быть грустным. В этот раз я проплакал дома два дня», — поделился Неймар.