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09:44 (мск), источник: Vesti.kz

Клуб казахстанской премьер-лиги подписал воспитанника «Бенфики»

Кызылординский «Кайсар» подписал контракт с 25-летним португальским нападающим Карлосом Мигелем Карлитосом, сообщает KazFootball.kz.

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Воспитанник знаменитой лиссабонской «Бенфики» до этого периода выступал за клубов. Большая часть футбольной карьеры Карлитоса проходила на Кипре, где он играл за АПОЭЛ, «АЕЛ», «Анортосис».

До «Кайсара» Карлитос выступал в польской команде «Висла». За свою футбольную карьеру он провел 176 матчей и забил 20 голов..

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