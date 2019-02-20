Клуб казахстанской премьер-лиги подписал воспитанника «Бенфики»
Кызылординский «Кайсар» подписал контракт с 25-летним португальским нападающим Карлосом Мигелем Карлитосом, сообщает KazFootball.kz.
Кызылординский «Кайсар» подписал контракт с 25-летним португальским нападающим Карлосом Мигелем Карлитосом, сообщает KazFootball.kz.
Воспитанник знаменитой лиссабонской «Бенфики» до этого периода выступал за клубов. Большая часть футбольной карьеры Карлитоса проходила на Кипре, где он играл за АПОЭЛ, «АЕЛ», «Анортосис».
До «Кайсара» Карлитос выступал в польской команде «Висла». За свою футбольную карьеру он провел 176 матчей и забил 20 голов..